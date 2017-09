Gehorchen uns unsere Smartphones und Gadgets bald aufs Wort? Und wie gefährlich werden Fake News für die Bundestagswahl und darüber hinaus? Solchen Fragen ging die Netzwelt-Redaktion von SPIEGEL ONLINE in einem neuen Format nach: dem Tech-Podcast "Netzteil".

In den vergangenen acht Wochen präsentierten wir unseren Hörern jede Woche ein neues Thema, von Sexroboternübers Gaming der Zukunft bis hin zu autonomen Autos. Alle Folgen der ersten Staffel sind maximal 20 Minuten lang, so dass sie auch gut alle am Stück gehört werden können. "Netzteil" ist für jeden das richtige, der sich für die Tech-Zukunft interessiert.

Philipp Meuser Das Netzwelt-Ressort

Wer das Format bisher nicht kannte oder einzelne Folgen verpasst hat, findet hier alle Episoden der ersten Staffel:

Tech-Podcast Netzteil #2: Fake News im Wahlkampf - "Das Hauptziel ist Merkel"

Tech-Podcast Netzteil #3: Sexroboter - Schlafen wir bald mit Maschinen?

Tech-Podcast Netzteil #4 zu Gaming der Zukunft: Wie sich das Spielen verändert

Tech-Podcast Netzteil #5 zu Cybercrime: Was droht uns in Zukunft?

Tech-Podcast Netzteil #6: Es geht noch smarter - die Gadgets der Zukunft

Tech-Podcast Netzteil #7: "Und wenn Spotify und Netflix dicht machen?" Streamen vs. Besitzen

Tech-Podcast Netzteil #8: Autos der Zukunft: Wenn Computer das Steuer übernehmen

Sie finden "Netzteil" auch auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder SoundCloud zum Nachhören oder können die Reihe über eine Podcast-App ihrer Wahl abonnieren - Apple-Nutzer können hier klicken. Falls Sie ein Android-Gerät nutzen, können Sie sich eine App wie "Podcast Addict", "Pocket Casts" oder andere herunterladen.

Wir freuen uns besonders, wenn Sie auch eine Bewertung für unser Format in der App Ihrer Wahl abgeben. Direktes Feedback, egal wo Sie "Netzteil" hören, können Sie uns außerdem per Mail zukommen lassen.