Aufklärung im Netz "Die Jugendlichen gucken Pornos - oder lesen Wikipedia"

SPIEGEL ONLINE: Im Internet gibt es Sex an jeder Ecke zu sehen - wo findet da klassische Aufklärung einen Platz?

Nhi Le: Es gibt schon mehrere Angebote, die sich explizit mit Themen wie Aufklärung und Verhütung befassen. Schließlich ist das Internet heute die erste Anlaufstelle für Jugendliche, wenn sie auf dem Gebiet Fragen haben. Zum Beispiel gibt es ein paar YouTube-Kanäle, aber auch Web-Auftritte der Pro Familia oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA). Und auch Dr. Sommer hat es mit uns ins Internet geschafft.

SPIEGEL ONLINE: Und, steuern Jugendliche überhaupt solche Informationsseiten an? Oder finden die gleich den Weg zu YouPorn?

Nhi Le: Die BZGA hat 2015 eine Studie zu dem Thema herausgebracht, da wurden junge Menschen zwischen 14 und 17 Jahren befragt. Man kann sagen: Die Jugendlichen gucken Pornos oder in die Wikipedia, wenn es um Sex geht. Unter den Jungen waren Pornos etwas weiter verbreitet als unter den Mädchen - aber jede zweite befragte Person gab an, sich in der Wikipedia zu informieren.

SPIEGEL ONLINE: Na und? Sind sachliche Informationen wie die in der Wikipedia zur Aufklärung nicht geeignet?

Nhi Le: Doch klar, das ist völlig okay. Das Problem ist nur, dass man auf diesem Weg nur das findet, was man auch explizit sucht. Von vielen anderen Dingen erfährt man so womöglich gar nichts.

SPIEGEL ONLINE: Erfahren Jugendliche im Internet nicht wirklich alles irgendwie und irgendwo?

Nhi Le: Sie kommen vielleicht mit allen möglichen Dingen in Berührung, aber die Aufklärung dazu fehlt, das Erklären und die Übertragung auf das eigene Leben. Deshalb braucht es entsprechende Angebote, und zwar nicht nur für Jugendliche bei der Erstaufklärung, sondern auch für Erwachsene. Die gibt es auch - nur leider sind sie oft nicht gut genug.

SPIEGEL ONLINE: Warum nicht?

Nhi Le: Einige Angebote, etwa auf YouTube oder Instagram, sind schlicht sexistisch und arbeiten auch mit sehr stereotypen Rollenbildern. Eine andere Sexualität als die zwischen einem Mann und einer Frau findet quasi nicht statt.

SPIEGEL ONLINE: Bei den offiziellen oder seriösen Angeboten wird es doch kaum sexistisch zugehen, oder?

Nhi Le: Nein. Die seriösen Angebote haben eher das Problem, dass der ganze Auftritt zu steril ist. Da wird dann ganz technisch zum Beispiel erklärt, wie man verhütet. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Jugendlichen anspricht. In anderen Ländern, beispielsweise Großbritannien, gibt es Videoblogger, die das viel besser machen. Hinzu kommt, dass die qualitativ besseren Angebote nur umständlich zu finden sind.

SPIEGEL ONLINE: Was fehlt uns hier in Deutschland?

Nhi Le: Es geht bei der Aufklärung nicht nur um Bienchen und Blümchen oder darum, Stellungen und Verhütung zu erklären. All das sagt mir nichts über meinen eigenen Körper, mein eigenes Empfinden und Verlangen. In einem guten Aufklärungsangebot müsste es vielmehr auch um sexuelle Selbstbestimmung gehen und um Fragen wie die, was eigentlich Einvernehmlichkeit beim Sex bedeutet.

SPIEGEL ONLINE: Wer könnte so ein Angebot schaffen?

Nhi Le: Vielleicht könnte es so etwas von Behördenseite aus geben, vielleicht aber auch von Vereinen oder einfach von einem coolen Podcaster oder Blogger. Zwar gibt es mittlerweile viele, die "Sextipps" geben, aber es fehlt noch an einem Angebot, bei dem Jugendliche und Erwachsene auch etwas über ihren eigenen Umgang mit Sex lernen und zum Beispiel entscheiden lernen, was für sie selbst okay ist und was nicht. Nur so eine Aufklärung kann zu einer sexuellen Selbstbestimmung führen.