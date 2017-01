Online-Sex-Club Intime Fotos Tausender Nutzerinnen offenbar ungeschützt im Netz

Ein Online-Portal für bisexuelle Frauen hat Tausende persönliche Fotos seiner Mitglieder offenbar nahezu ungeschützt ins Netz gestellt. Das berichteten zuerst die Online-Magazine "Vice" und "Motherboard".

Der Skirt Club sei grob fahrlässig mit den Daten seiner Nutzerinnen umgegangen, heißt es bei "Vice". Zum Teil seien Nacktfotos unter den veröffentlichten Bildern gewesen, die auch die Namen der Frauen verrieten. Nach einem Hinweis des Magazins im Dezember hätten die Betreiber drei Wochen gebraucht, um das Datenleck halbwegs zu schließen.

Eine Anfrage von SPIEGEL ONLINE an die deutsche Veranstaltungs-Managerin des Skirt Club bezüglich der Sicherheitslücke blieb bis zum Freitagmittag unbeantwortet.

Bilddateien ohne Zugriffskontrolle einsehbar

Beim Skirt Club handelt es sich um eine Online-Plattform für Frauen, die andere Frauen kennen lernen möchten. Der Club beschreibt sich auf der Webseite als "Untergrund-Community" nur für Frauen, sowie als "sicherer Spielplatz". "Was im Skirt Club passiert, bleibt im Skirt Club", heißt es weiter. Frauen können sich über die Plattform verabreden oder zu exklusiven, privaten Sex-Partys eingeladen werden, die der Skirt Club in verschiedenen Städten weltweit organisiert, auch in Deutschland. Viele der Nutzerinnen lebten laut "Vice" nicht offen bisexuell, hätten Familie und Kinder.

"Vice" hat den Hacker Stephan Urbach um Hilfe gebeten, die Sicherheitslücke zu analysieren. Die Macher des Skirt Club hätten ihre Seite mit dem Content-Management-System WordPress gebaut, bestätigte Urbach SPIEGEL ONLINE. Wordpress wird auch von vielen privaten Nutzern für die einfache Erstellung von Blogs oder herkömmlichen Websites verwendet. Einen groben Schnitzer leistete sich der Skirt Club laut Urbach jedoch bei der Konfiguration der Zugriffsrechte auf den Server.

Damit seien die auf dem Server gespeicherten Bild-Dateien ohne irgendeine Zugriffskontrolle einsehbar gewesen. Das ist "grob fahrlässig", sagte Urbach. Die Lücke sei seiner Kenntnis nach mittlerweile aber weitgehend behoben.

Ganzkörperfoto als Eintrittskarte in die Community

Im Oktober 2016 fand die erste Party des Skirt Club in Berlin statt. Damals hieß es, dass die Seite rund 4000 Mitglieder habe, ausschließlich Frauen. Um Mitglied zu werden, müssen Interessentinnen einem strengen Anmeldeprozedere folgen. Sie müssen zwei Fotos von sich hochladen, bei einem davon muss es sich um ein Ganzkörperfoto handeln, denn über die Mitgliedschaft im Skirt Club entscheidet das Aussehen. Auch andere Dating-Portale wie etwa Beautiful People aus Dänemark werben damit, nur gut aussehende Mitglieder zuzulassen.

Das sind die größten Hackerangriffe Yahoo



Unbekannte haben beim Internetkonzern Yahoo Daten von mehr als einer Milliarde Konten erbeutet. Der Vorfall ereignete sich bereits im August 2013. Die Hacker seien dabei an persönliche Daten wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter gekommen, heißt es. Yahoo machte den bis dahin größten bekannten Hackerangriff Mitte Dezember 2016 öffentlich.



Im September 2016 hatte das Unternehmen bereits eingeräumt, dass auch 2014 mindestens 500 Millionen Konten kompromittiert wurden. Auch bei dieser Attacke sollen ähnliche Daten in die Hände der Angreifer gefallen sein. Darunter auch verschlüsselte und unverschlüsselte Sicherheitsfragen samt Antworten. Yahoo vermutet hinter dem Hack einen Angreifer mit staatlichem Hintergrund. Sony Pictures



Rund 50.000 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Sony Pictures waren 2014 von einem Datenleck betroffen. Hacker haben zahlreiche Dokumente, die sie von einem Sony-Server erbeutet hatten, im Netz veröffentlicht. Die Dokumente enthielten Lohnabrechnungen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern. Auch Auszüge aus dem Strafregister und ärztliche Atteste von Mitarbeitern wurden veröffentlicht.



Die Angreifer hatten zudem E-Mails und Filme des Unternehmens ins Netz gestellt. Es wird vermutet, dass Nordkorea hinter dem Angriff steckt. Die Angreifer drohten Kinos mit Gewalt, wenn sie den Film "The Interview" zeigten, in dem zwei US-Journalisten den nordkoreanischen Machthaber töten sollen. Die Regierung in Pjöngjang hatte den Film zuvor scharf kritisiert. T-Mobile



Bei einem Angriff auf einen Dienstleister der Telekom-Tochter T-Mobile erbeuteten Hacker die Daten von etwa 15 Millionen Menschen. Die Attacke auf den Dienstleister Experian, der für T-Mobile die Kreditwürdigkeit von Kunden prüft und bei der Betrugsprävention hilft, lief von September 2013 bis September 2015.



Laut T-Mobile seien komplette Datensätze mit Namen, Geburtstagen und Adressen entwendet worden. Auch Angaben zu Sozialversicherungs-, Führerschein- und Reisepassnummern seien von dem Hack betroffen. Diese seien zwar verschlüsselt gewesen, allerdings könne dieser Schutz geknackt worden sein, hieß es damals. Daten von Bankkonten und Kreditkarten seien dagegen nicht erbeutet worden. Office of Personnel Mangement



Bei dem Angriff auf die Personalverwaltung der US-Regierung wurden Daten von rund 21,5 Millionen Betroffenen erbeutet. Darunter waren aktuelle, ehemalige und potenzielle zukünftige Regierungsangestellte, zivile Auftragnehmer sowie deren Familien, Verwandte und Freunde.



Bei dem Großangriff auf das Office of Personnel Mangement (OPM) sind den Hackern auch die Fingerabdrücke von rund 5,6 Millionen Beschäftigten in die Hände gefallen. Der Hack ereignete sich dem OPM zufolge 2014 und wurde im Frühjahr 2015 bekannt. Die Behörde geht von einem chinesischen Spionageangriff aus. TJX



Bereits im Juli 2005 wurde die TJX, Muttergesellschaft der US-Einzelhandelsketten T.J. Maxx und Marshall, Opfer eines Cyberangriffs. Dabei erbeuteten die Hacker Nummern von 45,6 Millionen Kredit- und Bankkarten der Kunden. Den Angaben zufolge verlief der Angriff zwischen Juli 2005 und Dezember 2006.



Betroffen waren Karten, mit denen in diesem Zeitraum in Geschäften in den USA, Kanada und Puerto Rico bezahlt worden war. TJX machte den Angriff im März 2007 öffentlich. Experten zufolge handelte es sich dabei um den bis dahin größten bekannt gewordenen Zugriff auf Kartennummern. Home Depot



Die US-Baumarktkette Home Depot wurde 2014 Opfer eines groß angelegten Hacks. Dabei könnten die Daten von rund 56 Millionen Kunden-Kreditkarten erbeutet worden sein, teilte das Unternehmen damals mit.



Die Angreifer hätten eine eigens entwickelte Schadsoftware eingesetzt, hieß es weiter. Die Kosten bezifferte Home Depot damals auf 48 Millionen Euro für das Geschäftsjahr. Dropbox



Der Speicherdienst Dropbox hat erst kürzlich eingeräumt, dass 2012 bei einem Datenleck mehr als 68 Millionen verschlüsselte Passwörter kompromittiert wurden. Im Netz war eine Datenbank mit knapp 68,7 Millionen Kombinationen aus E-Mail-Adressen und verschlüsselten Passwörtern gehandelt worden.



Dropbox hatte zunächst bestritten, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Die Angreifer hatten offenbar Zugang zu dem Konto eines Angestellten. Anthem



Der US-Krankenversicherer Anthem gab Anfang 2014 bekannt, dass Hacker an Informationen über rund 80 Millionen aktuelle und ehemalige Kunden sowie Mitarbeiter gekommen seien. Die Angreifer hätten dabei unter anderem Zugriff auf Sozialversicherungsnummern, Namen, Adressen, Geburts- und Personaldaten haben können.



Laut Anthem hätte es aber keine Hinweise gegeben, dass sie auch an finanzielle oder Krankheitsdaten herangekommen seien. Nach dem Hack berichteten mehrere Anthem-Kunden über Identitätsdiebstähle. J.P. Morgan



Bei der US-Großbank J.P. Morgan griffen Hacker im August 2014 83 Millionen Datensätze ab. Dabei seien Informationen von 76 Millionen Haushalten und sieben Millionen kleinen Unternehmen betroffen gewesen, teilte die Bank mit.



Die Angreifer hätte allerdings keinen Zugriff auf Passwörter und Kontonummern bekommen, hieß es weiter. Auch Benutzernamen, Geburtsdaten und Sozialversicherungsnummern seien nicht betroffen gewesen. Dafür wurden Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen sowie interne Informationen von J.P. Morgan abgegriffen, etwa bei welcher Abteilung der Bank die Kunden seien. Vk.com



Bei dem russischen Netzwerk Vk.com sind offenbar mehr als 100 Millionen Nutzerprofile abgegriffen worden. Im Internet wird eine Datenbank zum Kauf angeboten, die Millionen Datensätze enthält. Neben dem Nutzernamen sollen darin auch noch die E-Mail-Adresse, das Passwort und die Telefonnummer stehen.



Offenbar handelt es sich um Informationen, die in den Jahren 2012 und 2013 erbeutet worden waren. Die Plattform war früher unter dem Namen VKontakte bekannt und hat eigenen Angaben zufolge mehr als 350 Millionen Nutzer. LinkedIn



2012 gab es ein Datenleck bei dem sozialen Netzwerk LinkedIn. Dabei wurden die Passwörter von mehr als 100 Millionen Kunden kompromittiert. Auch diese Liste wurde später im Internet zum Kauf angeboten.



Die Daten sollen früheren Angaben zufolge mit einem Algorithmus unkenntlich gemacht worden sein. Derart verschlüsselte Daten können mit einigem Aufwand aber wiederhergestellt werden. Target



Auch die Supermarktkette Target wurde angegriffen. Dabei haben die Täter nach Angaben des Unternehmens knapp 40 Millionen Kredit- und Bank-Kartendaten erbeutet. Die Attacke geschah zwischen November und Dezember 2013. Betroffen waren vor allem die Daten der Kunden, die in diesem Zeitraum ihre Einkäufe in einer Target-Filiale mit Karte bezahlt haben.



Wochen später gab Target bekannt, dass die Hacker auch persönliche Daten von 70 Millionen Kunden abgreifen konnten, darunter Namen, E-Mail-Adressen, Wohnadressen und Telefonnummern. Ebay



Bei dem Hackerangriff zwischen Ende Februar und Anfang März 2014 wurde eine Datenbank mit verschlüsselten Passwörtern und anderen persönlichen Daten wie E-Mail-Adressen, Geburtstagen und Telefonnummern angezapft.



Offenbar konnten die Angreifer Log-in-Daten von Mitarbeitern abgreifen und sich so Zugang zu den Kundendaten verschaffen. Wie viele Nutzer genau betroffen waren, teilte Ebay damals nicht mit, riet aber allen 145 Millionen Nutzern dazu, ihr Passwort zu ändern.

Laut dem Medienbericht seien online auch Fotos von Frauen frei einsehbar gewesen, deren Bewerbungen abgelehnt worden waren und die somit nie Mitglied des Skirt Clubs werden konnten.

Die Meldung ruft Erinnerungen an den Fall des Seitensprungportals Ashley Madison wach: Eine Hackergruppe hatte 2015 einen Datensatz veröffentlicht, der Informationen über mehr als 30 Millionen Nutzer des Onlinedienstes enthielt. Teilweise waren sogar Adressen und Kreditkarteninfos dabei. Schaulustige und Medien durchforsteten den Datensatz daraufhin nach bekannten Namen. Im Fall von Skirt Club waren Bankinformationen und Anschriften laut Hacker Urbach aber nicht online zu finden gewesen.