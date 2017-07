Reiseadapter, Roaming, Offline-Karten Liebe Leserin, lieber Leser,

Von Matthias Kremp

endlich Urlaubszeit. Und in den Urlaub reist das Handy natürlich mit. Man will ja erreichbar sein, Bilder verschicken, sich von der Karten-App den richtigen Weg weisen lassen. Damit bin ich bestimmt nicht allein. Und aus Jahren der Erfahrung weiß ich: Damit es dabei keinen Stress gibt, muss man ein paar grundlegende Dinge beachten. Die wichtigsten Dinge, die Sie vor dem Urlaub auf ihrem Smartphone einstellen sollten, habe ich im Folgenden zusammengeschrieben:

Roaming: Wenn Sie innerhalb der EU Urlaub machen, aktivieren sie das Roaming, es ist seit diesem Sommer kostenlos. Das heißt: Sie können Ihre Freiminuten und Ihr Datenvolumen aus Deutschland zum Beispiel auch in Italien oder Frankreich nutzen. Bei Reisen außerhalb der EU dagegen, etwa in der Schweiz, sollten Sie das Roaming abschalten, sonst wird es schnell teuer. Eine Kostenfalle sind auch Kreuzfahrten.

Hier finden Sie die entsprechenden Einstellungen:

bei iOS: Einstellungen/Mobile Daten/Datenoptionen

bei Android: Einstellungen/Drahtlos & Netzwerke/Mobilfunknetze

Google Maps: Laden Sie am besten vor der Reise die Karte Ihres Urlaubsortes zur Offline-Nutzung herunter. Das spart Daten und bei langsamen Netzen Zeit, etwa beim Suchen nach einer bestimmten Adresse. Um eine Offlinekarte herunterzuladen, suchen Sie den Ort in Google Maps und klicken Sie dann links oben auf das Symbol aus drei horizontalen Streifen. Wird das Symbol nicht angezeigt, tippen Sie einmal auf die Karte, um es zu aktivieren. Dann tippen Sie im Menü auf Offlinekarten und dann auf Wähle deine eigene Karte aus.

Google Übersetzer: Auch der Google-Übersetzer ist auf Reisen ein praktisches Tool. Die Sprachdaten Ihres Urlaubslandes können Sie vorab in den Übersetzer laden, sodass Sie die Software auch ohne Internetverbindung benutzen können. Klicken Sie links oben auf das Symbol aus drei horizontalen Streifen, dann auf Offline-Übersetzung und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Dänisch braucht zum Beispiel 30 Megabyte, Thailändisch 53 Megabyte.

Ladekabel und Reiseadapter: Hört sich simpel an, wird aber trotzdem oft vergessen: Denken Sie daran, ein Netzteil und ein Ladekabel für Ihr Handy einzupacken. In vielen Reiseländern braucht man außerdem einen Steckdosenadapter. Bevor Sie den überteuert am Flughafen oder im Hotel kaufen müssen, besorgen Sie sich lieber vor Abreise einen. Billigmodelle, die nur für einen ausländischen Standard passen, kosten nur ein paar Euro. Für einen Universaladapter müssen Sie 20 bis 30 Euro ausgeben.

Sicherheit: Wenn Sie es nicht schon getan haben: Schützen Sie ihr Smartphone mit einer Pin, die länger als vier Zeichen ist, oder einem Passwort, am besten noch in Kombination mit einer Geräteverschlüsselung. Und aktivieren Sie die Ortungsfunktion, falls Ihr Gerät so etwas hat, damit Sie es wiederfinden können, falls es verloren geht oder Ihnen gestohlen wird.

Damit Sie ihr Handy und ihre Sim-Karte nach einem Verlust sperren können, brauchen Sie außerdem einige Daten. Ihre Handynummer, die Nummer der Sim-Karte und ihre Kundennummer sollten auf ihrem Mobilfunkvertrag stehen, die sogenannte IMEI Ihres Handys wird angezeigt, wenn Sie *#06# auf der Telefontastatur eintippen. Außerdem sollten Sie Ihr Kundenkennwort bei Ihrem Mobilfunkanbieter kennen.

Prozess in Köln: Urteil gegen Telekom-Hacker erwartet

Vor dem Landgericht in Köln muss sich gerade ein 29-jähriger Brite verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Ende November 2016 per Online-Attacke massenweise "Speedport"-Router lahmgelegt haben. Als Folge waren bei rund 1,25 Millionen Telekom-Kunden Internet, Telefon und Fernsehen gestört.

Am ersten Prozesstag vergangenen Freitag sagte der Mann, er habe wegen Geldsorgen den Auftrag eines liberianischen Telekommunikationsunternehmens ausgeführt. Ein Urteil könnte Freitag fallen: Dem Briten, der sich bereits schuldig bekannt hat, droht eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Hackerkonferenzen: Hier kommt der Robo-Panzerknacker

Der Robocop aus dem Kino bekommt in dieser Woche einen ernst zu nehmenden Gegenspieler. Auf der IT-Sicherheitskonferenz Defcon in Las Vegas wird Elektronikexperte Nathan Seidler einen 200 Dollar teuren Selbstbauroboter vorstellen, der die Zahlenkombination eines Tresors innerhalb einer Stunde knacken kann. Die Baupläne und die Software seines Open-Source-Projekts will er auch Dritten zur Verfügung stellen.

Auch darüber hinaus wird es auf der Defcon und der direkt vorher stattfindenden Black-Hat-Konferenz wieder etliche interessante Vorträge und Demos von Sicherheitsexperten und Hackern geben. Die besten davon werden uns diese Woche sicher noch beschäftigen.

Seltsame Digitalwelt: Staubsauger, ich will das nicht wissen!

eine Anekdote

Bei mir reinigt ein Staubsaugroboter die Böden, vollautomatisch, nach einem Zeitplan, den ich ihm eingegeben habe. Ich weiß also, wann er arbeiten soll. Trotzdem schickt er mir ständig Push-Mitteilungen aufs Handy. Ungefähr so: "In einer Stunde fange ich an, Staub zu saugen" oder "Hey, ich habe gerade Staub gesaugt und bin jetzt fertig." Das nervt!

Zumindest hat es genervt, bis ich beim Schreiben dieses Newsletters endlich auf die Idee kam, in der App zum Sauger nachzuschauen, ob man diese Mitteilungen abschalten kann. Und siehe da, man kann. Insofern: Danke, dass Sie das hier lesen. Hätte ich diesen Text nicht geschrieben, hätte ich mich womöglich noch monatelang über die Mitteilsamkeit des Robosaugers geärgert . Jetzt ist Ruhe.

App der Woche: "Loopsie"

getestet von Sebastian Meineck

Game Lounge

Mit "Loopsie" lassen sich sogenannte Cinemagramme erstellen. Das sind hypnotisch schöne Clips, in denen sich nur ein Teil des Bildes bewegt - beispielsweise züngeln darin die Flammen eines Kamins in Dauerschleife.

Die Vorgehensweise für solche Effekte ist ganz einfach: Man nimmt einen Clip auf, markiert, welche Teile des Bildes eingefroren werden sollen. Wer Inspiration für Cinemagramme sucht, sollte sich das Blog Cinemagraphs anschauen, auf dem viele Beispiele gezeigt werden.

Gratis von Game Lounge, ohne In-App-Käufe: Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Ready Player One - SDCC Teaser" (2:35 Minuten, Englisch)

"Ready Player One" von Ernest Cline zählt zu den beliebtesten aktuelleren Science-Fiction-Werken - auch dank zahlloser Popkultur-Anspielungen. Steven Spielberg verfilmt das Buch gerade, jetzt ist ein Teaser erschienen. Spannend besonders für Virtual-Reality-Fans.





"Ready Player One" von Ernest Cline zählt zu den beliebtesten aktuelleren Science-Fiction-Werken - auch dank zahlloser Popkultur-Anspielungen. Steven Spielberg verfilmt das Buch gerade, jetzt ist ein Teaser erschienen. Spannend besonders für Virtual-Reality-Fans. "Der Herr der Handyhüllen-Hölle" (fünf Leseminuten)

Eingewachsene Fußnägel und Umschnalldildos: Die deutsche Firma my-handy-design hat mit besonders hässlichen Handyhüllen weltweit Schlagzeilen gemacht. Patrick Beuth von "Zeit Online" hat den Geschäftsführer des Unternehmens interviewt.





Eingewachsene Fußnägel und Umschnalldildos: Die deutsche Firma my-handy-design hat mit besonders hässlichen Handyhüllen weltweit Schlagzeilen gemacht. Patrick Beuth von "Zeit Online" hat den Geschäftsführer des Unternehmens interviewt. "Turn off the Push Notifications. All of them" (Englisch, zehn Leseminuten)

Push-Benachrichtigungen ruinieren sein Leben, jammert Redakteur David Pierce. Aus seiner Sicht gibt es eigentlich nur eine Lösung: die meisten einfach ausstellen. Ihn habe dies zu einer deutlich glücklicheren Person gemacht, schreibt er bei "Wired".

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und - wenn Sie in die Ferien fahren - einen schönen Urlaub

Matthias Kremp