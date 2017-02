Ärgernis Smartphone-Diebstahl So schützen Sie Ihre Handy-Daten

Backups erstellen



Wenn das Smartphone gestohlen wird, sind im schlimmsten Fall die Bilder, Videos und Sprachnachrichten weg. Daher sollte man sich vorher absichern und regelmäßig Backups erstellen.



Smartphone-Hersteller wie Samsung, HTC und LG bieten für Datensicherungen bei Android-Geräten ihre eigene Software an. Damit lassen sich die Telefon-Daten per USB-Kabel auf den Computer übertragen. Ebenso lassen sich Daten etwa per Google Drive in der Cloud speichern und auch manche Apps wie WhatsApp bieten Backup-Funktionen.



Bei Apple lassen sich allgemeine Backups über iTunes sichern oder in der iCloud speichern. Die Cloud-Lösung ist zwar praktisch, weil man überall auf die Daten zugreifen kann. Wer seine Strandbilder aber lieber nicht im Netz speichern will, der sollte auch hier auf lokale Backups zurückgreifen und seine Handydaten auf dem Rechner ablegen.