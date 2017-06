Newsletter aus der Netzwelt Liebe Leserin, lieber Leser,

ich halte mich gerade in Hamburg auf, genauer gesagt am Rande der Hafencity, im Spiegel-Haus an der Ericusspitze 1, an einem Schreibtisch im 13. Stock. Und wo genau sind Sie gerade?

Seinen exakten Standort mit anderen zu teilen, ist große Mode: Google Maps hat bereits eine Funktion wiederbelebt , mit der Freunde und Familie nachverfolgen können, wo man gerade ist. Auch bei Apple gibt es die Option "Meine Freunde suchen". Nun bietet auch Snapchat seinen Nutzern die Möglichkeit an, den eigenen Standort zu teilen.

Snap Map ist - wie die anderen Dienste auch - freiwillig, aber tückisch: Kritiker bemängeln etwa, dass der Standort jedes Mal aktualisiert wird, wenn man die App öffnet. Und womöglich kann nicht jeder Nutzer absehen, was es bedeutet, den eigenen Standort ständig weiterzugeben, selbst wenn er nur für Bekannte oder Familienmitglieder sichtbar ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann Nachfragen, was man denn immer in dieser einen Straße verloren hat? Wen man da wohl besucht?

Wer nicht möchte, dass andere wissen, wo man sich gerade aufhält, kann das bei Snapchat in den Einstellungen ändern und etwa in den "Ghost Mode" schalten. Bei der Gelegenheit könnte man ja einmal checken, welche der eigenen Apps wem den eigenen Standort verraten und welche der Funktionen man auch wirklich nutzt und behalten möchte.

Im Internet schön bunt: Nordkorea

Wie das Blog "North Korea Tech" bemerkt hat, präsentiert sich das Außenministerium von Nordkorea seit vergangener Woche im Internet. Ganz anders als man es von Ministerien gewohnt ist, ist der Webauftritt ausgesprochen knallig geraten: Die Texte sind mit einem bunten Farbverlauf hinterlegt. Laut "North Korea Tech" haben die Entwickler der Seite dafür in der Bloggersoftware Wordpress extra eine Vorlage mit dem Namen DPRK (Democratic People's Republic of Korea, Demokratische Volksrepublik Nordkorea) erstellt.

Ganz im Gegensatz zur poppigen Aufmachung sind die auf der Seite veröffentlichten Texte staubtrocken. Mal gibt es eine ultrakurze Grußbotschaft an den slowenischen Außenminister, mal eine an den Großherzog von Luxemburg. Auch die Freilassung des US-Bürgers Otto Warmbier, der wenig später in seiner Heimat starb, wird thematisiert. Allemal lesenswert ist das "About us", in dem sich Nordkorea quasi selbst vorstellt. Fast durchgängig ist darin nur von Korea die Rede. Und wenn doch mal Nord- und Südteil des Landes erwähnt werden, dann etwa, indem darauf hingewiesen wird, dass Nordkorea größer ist als Südkorea.

Seltsame Digitalwelt: Danke für Ihre Antworten!

eine Anekdote von Angela Gruber

Miguel Ferraz

Im Newsletter von voriger Woche hatten wir um Feedback zum Startmenü gebeten. Danke an alle Leserinnen und Leser, die uns daraufhin geschrieben haben! Leicht verspätet trudelte am Freitag dann noch die E-Mail eines Lesers ein, den unser Newsletter offensichtlich noch nicht zu einer eindeutigen Meinung bringen konnte. Ihm sei bisher einfach nichts eingefallen, was er uns sagen wolle, teilte der Leser uns mit. Aber wir sollten, so regte er an, unseren Feedbackwunsch standardmäßig in jeden Newsletter integrieren. An dieser Stelle deshalb hier noch mal der Hinweis: Wenn Ihnen erst jetzt etwas einfällt, können Sie uns immer noch eine E-Mail schreiben, an netzwelt@spiegel.de.

App der Woche: "Sonic The Hedgehog"

getestet von Sebastian Meineck

Sega

Das ist nicht nur retro, das ist historisch: Sega bringt nach und nach seine alten Spielehits aufs Smartphone, darunter das Jump'n'Run-Spiel "Sonic The Hedgehog" von 1991. Sound und Grafik lassen das Konsolengefühl von früher wieder aufleben. Wer die alten Controller gewohnt ist, muss sich aber erst mal an die Touchscreensteuerung gewöhnen.

Die Gratis-Version von "Sonic" lässt sich nur bei aktiver Internetverbindung spielen, zwischen den Levels gibt es Werbeclips. Offline und werbefrei gibt es die App für einen einmaligen In-App-Kauf.

Gratis von Sega, Premium-Version 1,99-2,29 Euro: iOS, Android.

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Geheimdienst-Untersuchungsausschuss: Wir veröffentlichen den Abschlussbericht - ohne die Schwärzungen" (Drei Minuten Lesezeit für den Text, mehrere Stunden für die Dokumente):

Nachdem der NSA-Untersuchungsausschuss jahrelang getagt hat, gibt es nun den Abschlussbericht - mit vielen Schwärzungen. Allerdings wurde so fahrlässig geschwärzt, dass die Kollegen von Netzpolitik.org die meisten Schwärzungen rückgängig machen und etwas aussagekräftigere Dokumente veröffentlichen konnten.

"Darknet, Hacker, Cyberwar" (44 Minuten Sehdauer):

Gleich drei Buzzwords in einem Titel! "Der geheime Krieg im Netz" lautet dann auch noch der Untertitel der ZDF-Dokumentation, und sogar in der Beschreibung wird das Internet zum "Schlachtfeld". Hinter der alarmistischen Ankündigung verbirgt sich dann aber doch eine recht sehenswerte Doku, die unter anderem den Kontrollverlust nach dem Programmieren von Schadcode thematisiert.

"Leaked recording: Inside Apple's global war on leakers " (Englisch, circa neun Leseminuten): In einer internen Konferenz besprechen Apple-Mitarbeiter, wie sie Firmengeheimnisse vor der Öffentlichkeit geheim halten und sich vor Leaks schützen wollen, unter anderem mithilfe ehemaliger Spione. Ausgerechnet von dieser Besprechung gibt es eine Tonaufnahme - die vom Magazin "The Outline" geleakt wurde.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche,

Judith Horchert