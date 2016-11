SPON-Leserstimme "Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind weder eine Haltung noch eine Meinung!"

In der Rubrik "Leserstimme bei SPON" veröffentlichen wir in unregelmäßigen Abständen Beiträge, die Artikel von SPIEGEL ONLINE besonders prägnant kommentiert haben. Heute zeigen wir einen Text, den der Journalist und Performance-Künstler Michel Abdollahi bei Facebook gepostet hat, nachdem er diesen Artikelüber Fremdenhass in Sachsen bei SPIEGEL ONLINE gelesen hatte.

Hier ist sein Posting, das am Montagmittag bereits mehr als 4500 Likes hatte und zweitausendmal geteilt wurde, im Wortlaut:

Ich habe einen Artikel gelesen und ehrlich gesagt die letzte Nacht nicht gut geschlafen, weil das Bild nicht aus meinem Kopf verschwindet. In der ausführlichen Reportage über Fremdenhass in Sachsen fallen ganz beiläufig einige Sätze:

"Anke Rölke ist Lehrerin am Goethe Gymnasium und setzt sich für Flüchtlinge ein. In Bautzen wird Rölke auf der Straße beschimpft, wenn sie mit Flüchtlingen unterwegs ist. Wenn ihr Verein für einen Ausflug einen Bus mieten will, lehnten die Unternehmen den Auftrag ab, sagt Rölke. Findet sich doch ein Bus, hämmerten an der Ampel schon mal Passanten gegen die Busscheiben, bis die Kinder anfangen zu weinen. Alltagsrassismus nennt Rölke das."

Die Menschen dort, selbst eine Gymnasiallehrerin, sind mittlerweile so weit weg von der Realität, dass sie das tatsächlich "Alltagsrassismus" nennen. Sie tun eine Straftat als Alltäglichkeit ab. Als etwas, an das man sich gewöhnt hat. Alltäglich eben. Normal.

Wir befinden uns gerade in der Phase der Abstumpfung. Solche Nachrichten gehen spurlos an vielen vorbei, wenn sie überhaupt noch gelesen werden. Die Reaktionen sind bereits automatisiert: "Kopfschütteln, kurz betroffen sein, Sachsen halt (mittlerweile auch wahlweise ein anderes Bundesland), weitermachen."

Nein. Nicht Sachsen. Nicht weitermachen. Mir geht es nicht um Flüchtlinge, um Ausländer, um Migranten oder um Sachsen. Menschen in Deutschland klopfen solange an die Busscheiben bis Kinder weinen. Das ist purer Hass. Das muss fassungslos machen. Wir müssen aufhören, das zu beschönigen. Diese Leute müssen dafür bestraft werden. Diese Stimmung muss aufhören. Hass auf Kinder hat nichts mehr mit Fremdenfeindlichkeit zu tun. Nichts.

Ich bin weder der Anwalt der Gerechten, noch der Verteidiger der Flüchtlinge. Ich habe es nie als meine Aufgabe gesehen, auf diese Themen aufmerksam zu machen. Das ist keine Berufung. Ich möchte nur nicht, dass Hass noch mehr zu einem Teil unserer Gesellschaft wird und ich habe inzwischen die Schnauze voll davon, jeden Tag diese Thematik zu bearbeiten. Ich möchte nicht eines Tages Schuld dran sein, wenn meine Kinder sagen, warum habt ihr nichts getan, habt ihr es denn nicht gesehen?

Es ist ein mühsamer Kampf gegen bestimmte parteiliche und überparteiliche Kräfte, die aus eigenem Geltungs- und Machtbedürfnis die Zukunft unseres Landes aufs Spiel setzen und diesen Hass tolerieren, akzeptieren und fördern, um ihre eigenen Interessen durchsetzen, während der "besorgte Bürger" dieses Ventil nutzt, um seine eigenen Probleme und Sorgen dadurch zu kompensieren. Dem müssen wir uns entgegen stellen, bis es aufhört.

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind weder eine Haltung, noch eine Meinung, noch ein legitimes, akzeptables Kompensationsmittel, noch irgendein Recht. Sie sind ein Verbrechen und müssen bestraft werden.

Wer so lange auf Busscheiben haut, bis die Kinder im Bus weinen, muss bestraft werden. Und alle die dabei zuschauen und nicht handeln ebenso. Genauso die Busunternehmer, die sich weigern, Busse zu vermieten. Der Staat muss hier eingreifen und wenn er es nicht macht, dann müssen wir ihn dazu verpflichten. Wir müssen uns noch viel lauter und vehementer dagegenstellen bis es jeder verstanden hat. Wir wollen diese Stimmung und diese Leute nicht in Deutschland. Es reicht nicht, dass die Politik mit Sorge auf diese Entwicklungen schaut. Jeder der so etwas beobachtet, muss es zur Anzeige bringen.

Das muss aufhören.

Michel Abdollahi