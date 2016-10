Angriff auf Twitter und Co. Cyber-Attacke aus dem Babyfon

In den USA und Teilen Europas und Japans haben Unbekannte mit massenhaften Anfragen das Angebot eines großen Webdienstleisters gestört - Twitter, Netflix, Paypal, Spotify und Amazon waren am Freitag für Millionen Menschen über Stunden nicht erreichbar. Einmal mehr hat der Angriff gezeigt, wie anfällig die Infrastruktur des Netzes ist. Experten warnen, die Angriffe würden immer komplexer, insbesondere die USA sind so kurz vor der Präsidentschaftswahl alarmiert, weil hier teilweise auch über das Netz gewählt werden kann.

Die Methode des aktuellen Angriffs war an sich brutal einfach und nicht neu: Es handelte sich um einen sognannten Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS-Attacke) auf die Firma Dyn. Kriminelle brachten den Internetdienst und damit zahlreiche Websites durch massenhafte Anfragen zum Zusammenbruch. Eigentlich hat die IT-Sicherheitsbranche Methoden entwickelt, wie sie damit fertig werden kann. Doch die Attacke vom Freitag war zu wuchtig.

Wie gelingen die Massenangriffe?

Die Täter nutzen geschickt massenhaft internetfähige Haushaltsgeräte: IP-Kameras, Drucker, Router, Babyfone, TV-Festplatten-Receiver. Schwachstellen in der Software der Geräte machen es möglich, dass Angreifer ihre Rechenleistung kapern und daraus Netzwerke aus Millionen Geräten knüpfen, die sie zentral steuern - sogenannte Botnets. Die Besitzer der Geräte merken davon meist nichts.

Angriffe auf Anbieter wie Dyn haben dabei besonders schwere Folgen: Die Firma stellt neben vielen weiteren Firmen das sogenannte Domain Name System (DNS) bereit, das die Kommunikation zwischen Computern und Internetservern ermöglicht. Dazu übersetzt es Webadressen wie "www.spiegel.de" in IP-Adressen. Ist das System überlastet, kann nicht aufs Internet zugegriffen werden. In der Regel liegen dann gleich mehrere Webseiten lahm oder sind nur schwer zugänglich.

Wie groß ist das Problem?

Bisher nutzten Angreifer vor allem gekaperte PC für ihre Angriffe, doch mit der Ausbreitung der vernetzen Heimelektronik wachsen ihre Möglichkeiten: Milliarden solcher Geräte sind bereits im Alltag aktiv und Dutzende Milliarden werden folgen. Und obwohl Experten schon lange vor Sicherheitslücken warnen, legen viele Anbieter vor allem günstiger Geräte immer noch keinen Wert auf ausreichende Schutzmaßnahmen. Experten rechnen daher mit immer heftigeren Angriffen.

Der Trend zeigt sich bereits jetzt: "Die Anzahl, Dauer und Komplexität der Attacken nehmen zu", sagte Kyle York von Dyn der "New York Times". Die Störung vom Freitag war auf drei Angriffe zurückzuführen und zog sich über Stunden, weil der Dienst nicht gegen die Anfrageflut ankam.

Der erste Angriff begann um 13 Uhr deutscher Zeit (7 Uhr Ortszeit) an der Ostküste der USA. Später gab es auch Angriffe im Großraum London. Amazon berichtete auch von Störungen in Deutschland und Japan. Der letzte Angriff erfolgte nach Angaben von Dyn um 17 Uhr (Ortszeit).

Wer steckt hinter dem Angriff?

Der IT-Sicherheitsexperte Brian Krebs berichtet unter Verweis auf die Sicherheitsfirma Flashpoint, dass die Malware Mirai für den Angriff verantwortlich sei, die vor allem auf ungesicherte Geräte im Internet der Dinge zielt. Dieselbe Malware sei auch bei einem massiven DDoS-Angriff auf seine eigene Seite im September zum Einsatz gekommen, schreibt Krebs.

Flashpoint is now reporting that the attack on Dyn today is in fact being launched by a Mirai-based IoT botnet — briankrebs (@briankrebs) 21. Oktober 2016

Sein Web-Dienstleister Akamai erklärte damals, man habe noch nie eine Attacke in dieser Dimension gesehen und das sei ein schlechtes Vorzeichen für die Zukunft. Obwohl Akamai in der Abwehr von DDoS-Attacken erfahren ist, war die Firma nicht in der Lage, Krebs' Website zu schützen.

Der Angriff vom Freitag wird nun vom FBI und dem US-Heimatschutzministerium untersucht. Auch wenn es sich bei der DDoS-Attacke nicht um einen Hackerangriff im engeren Sinne handelt, da nicht in ein System eingedrungen wurde: Die Stimmung in den USA ist im Hinblick auf die in wenigen Wochen anstehenden Präsidentenwahl und nach den jüngsten Hackerangriffen- unter anderem auf den Parteivorstand der Demokraten - angespannt.

Manche Wahlexperten befürchten sogar, dass Hackerangriffe die Wahl in den USA beeinflussen könnten. 31 Staaten und der District of Columbia in Washington ermöglichen es Soldaten und Bürgern in Übersee, online zu wählen. In Alaska ist das jedem Bürger gestattet. Verunsicherung könnte dazu führen, dass diese Wähler zum Teil auf ihr Recht verzichten, so die Befürchtung. Gerade in Staaten, wo das Ergebnis traditionell knapp ausfällt, könnte das entscheidend für den gesamten Ausgang der Wahl sein.