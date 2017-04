Diejenigen Telekom-Kunden, die ein neues Angebot namens StreamOn ab dem 19. April kostenlos für sich freischalten können, werden sich freuen. Sie können dann bestimmte Audio- und Videoangebote mit ihrem Smartphone oder Tablet künftig nahezu unbegrenzt nutzen. Filme, Serien und Videos etwa von Netflix, YouTube und SPIEGEL TV lassen sich mit StreamOn auch unterwegs stundenlang ansehen, ohne dass sie auf das Inklusivvolumen des Mobilfunkvertrags angerechnet werden. Allerdings müssen sie dafür auch anderswo Qualitätseinbußen in Kauf nehmen, wie jetzt bekannt wird.

Die Telekom schreibt auf ihren Infoseiten zu StreamOn nur, man werde Audio- und Videostreams in "mobil-optimierter Übertragungsqualität, vglb. DVD-Qualität", liefern. Was das genau heißt, hat das Unternehmen jetzt auf SPIEGEL-Anfrage erklärt: Die Bildqualität sei "für das Smartphone optimiert und ist mit einer DVD-Auflösung (480p) vergleichbar". Das deckt sich mit den Angaben auf der Webseite.

Wichtiger ist jedoch die Erläuterung, dass auch die "Streaming-Dienste nicht teilnehmender Anbieter" unterwegs weniger Datenvolumen verbrauchen, weil auch deren Videostreams optimiert werden, wenn StreamOn aktiviert ist. Oder anders ausgedrückt: Wer StreamOn einschaltet, bekommt Videos immer maximal in 480p-Auflösung: egal, wie schnell das Netz ist, egal, wie groß und hochauflösend der Bildschirm ist, egal, was man etwa in der App eines Videoanbieters eingestellt hat.

Von dem hochauflösenden Display seines iPhone 7 oder Galaxy S8 hat man als Nutzer also im Zweifel wenig, solange man mit aktivierten StreamOn irgendwelche Videos über das Mobilfunknetz der Telekom streamt. Man wird sich mit oft mit einer deutlich schlechteren als der theoretisch möglichen Bildqualität zufrieden geben. Gerade bei Angeboten wie Netflix, die an Technologien arbeiten, um Filme nicht nur in hoher Auflösung, sondern bald sogar in HDR (High Dynamic Range) aufs Smartphone zu streamen, wäre das eine drastische Einschränkung.

Hintergrund für die Beschränkung aller Videoanbieter sei "die Gleichbehandlung aller Anbieter und damit die Einhaltung der Regeln zur Netzneutralität der EU", erklärt ein Telekom-Sprecher. Freilich kann man auch einfach ausprobieren, ob man mit der Begrenzung auf 480p-Auflösung leben kann, denn die Streaming-Option kann auch tageweise deaktiviert werden, indem man auf seinem Endgerät im Mobilnetz die Webseite pass.telekom.de aufruft. Eine Komplettkündigung der Option ist der Telekom zufolge monatlich möglich.

Darüber hinaus gibt es bei StreamOn noch ein paar feine Details zu beachten. Etwa, dass es das Gratisstreaming nur gibt, solange man noch Rest-Datenvolumen hat und solange man sich in Deutschland aufhält. Sobald sich das eigene Handy in ein ausländisches Mobilfunknetz einbucht, sollte man seinen Videokonsum also wie bisher drosseln. Einen Hinweis darauf, ob man gerade mit StreamOn surft oder nicht, bekommt man nicht.

Eine weitere Meldung zum Telekom-Tarif mit Informationen dazu, wer genau die StreamOn-Option demnächst kostenlos bekommt, erfahren Sie hier.