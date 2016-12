"Super Mario Bros." Künstliche Intelligenz lernt per YouTube Levelbau

Im Bereich der Forschung an künstlicher Intelligenz (KI) nehmen Videospiele und darin auftretende Figuren einen wichtigen Platz ein. Dabei geht es vor allem um die Entwicklung autonom handelnder und selbstlernender Systeme.

Eine besonders originelles Beispiel führten Forscher vom Georgia Institute of Technology auf der Donnerstag zu Ende gegangenen Foundations of Digital Games Conference in Kalifornien vor: Sie zeigten eine KI, die in Lage sein soll, Regeln von Videospielen zu lernen und auf dieser Grundlage neue Spiele-Level zu entwickeln.

Dabei sei vor allem die Art und Weise interessant, mit der sich das System Wissen über die Regeln verschafft, schreibt das Tech-Magazin "Wired". Gleich einem Kind studiere die KI YouTube-Videos von Spielern, die ein bestimmtes Spiel spielen. Im konkreten Fall geht es um das Hüpfspiel "Super Mario Bros.", in dem der namensgebende Klempner Mario eine Reihe von Hindernissen überwinden muss.

Nur durch die Spielmitschnitte lernte die KI etwa, wie breit Abgründe sein können, damit Mario sie noch überspringen kann. Weitere Erkenntnisse: Kraken bewegen sich im Wasser, Goombas auf der Erde.

"Super Mario Bros." nur ein Beispiel

Grundsätzlich sei dieser Lerneffekt auch mit anderen ähnlichen Spielen reproduzierbar, legen die US-Forscher nahe. Auf diese Weise sei es möglich, Spiele-Level zu schaffen, die gleichzeitig spielbar sind und dem Original nahe kommen, ohne dass zuvor irgendwelche Designkriterien vorgegeben werden müssten.

Im nächsten Schritt wollen die Wissenschaftler erforschen, ob und welche Unterschiede auftreten, je nachdem, ob Spieler sich mit computergenerierten Spiele-Leveln beschäftigen oder solchen, die händisch gebaut wurden.

Weil das spielerisch simple "Super Mario Bros." zu den meistverkauften und einflussreichsten Videospielen überhaupt gehört, wird es häufig für die KI-Forschung genutzt. Im Januar 2015 hatten bereits Informatikstudenten der Universität Tübingen eine aufgerüstete Mario-Version vorgestellt. Der Klempner bekam dafür künstliche Intelligenz, ein Gefühlsleben und sogar eine eigene Stimme verpasst. Ohne die sonst übliche Fernsteuerung konnte er die Spielwelt selbstständig erforschen.