Wörter zusammenwischen statt einzelne Buchstaben antippen: Mit dieser Funktion namens "Swipen" schaffte es die Smartphone-App Swype von 2009 an zu einiger Beliebtheit. Auf Android-Geräten wurde die Touchscreen-Software viele Millionen Mal installiert, auch in Apples AppStore zählte sie kürzlich noch zu den populärsten Dienstprogrammen. In einem Werbetext des Herstellers ist gar von insgesamt 250 Millionen Anwendern weltweit die Rede. 2011 war die Firma hinter Swype für rund 100 Millionen Dollar vom Tech-Unternehmen Nuance gekauft worden.

Nun jedoch steht die Arbeit von Swype vor dem Aus, Updates der App sind nicht mehr zu erwarten. Die iOS-Version ist bereits aus dem AppStore verschwunden. Laut einer kurzen Erklärung des Swype-Produktteams will sich der Hersteller auf andere Geschäftsfelder konzentrieren.

Android-Nutzer können die App derzeit noch kaufen, in einer Version vom 18. Januar für 1,09 Euro. Der Website "xdadevelopers" bestätigte ein Nuance-Sprecher jedoch, dass auch die Swype-App für Android nicht mehr weiterentwickelt wird.

Fehlende Updates sind ein Sicherheitsrisiko

Wer die virtuelle Tastatur bereits heruntergeladen hat, kann sie immerhin weiter nutzen. Mit Blick auf in Zukunft möglicherweise auftauchende Sicherheitslücken stellt sich allerdings die Frage, ob dies empfehlenswert ist: Denn gerade eine Tastatur-App, der der Nutzer bei der Eingabe zum Beispiel auch Passwörter anvertraut, sollte vom Hersteller möglichst gut abgesichert werden - im Zweifel eben auch mit Sicherheitsupdates. Sonst können eventuell Kriminelle in Zukunft Eingaben mitschneiden und so an sensible Nutzerinformationen gelangen.

Alternativen zu Swype, die in absehbarer Zeit wohl weiter mit Aktualisierungen bedacht werden, gibt es genug. So können Android- und iOS-Nutzer mittlerweile zum Beispiel auch per Swiftkey und mit Googles Gboard Wörter zusammenwischen.