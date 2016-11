Hashtag #systemkrank Wenn Elternprotest zum Trend wird

Am Zustand unserer Gesellschaft gibt es viele Ansatzpunkte für Kritik. Oft wird berechtigte Klage in den sozialen Medien aber konterkariert und ein populäres Hashtag gekapert.

Der Hashtag #systemkrank auf Twitter ist so ein Beispiel. Seit Montag schiebt sich die Diskussion in den Trending Topics nach vorne und hat am Dienstag auch #steinmeier, #supermond und #trump hinter sich gelassen. In dieser Rubrik zeigt Twitter besonders stark diskutierte Themen.

Laut Trendsmap wurde der Hashtag bis zum Mittag rund 6500 mal verwendet. Gestartet ist das ganze offenbar, um auf die Verhältnisse von Eltern hinzuweisen:

So kam ich drauf. Macht Ihr mit? Da fällt euch doch was ein? #eltern #systemkrankhttps://t.co/dMQZJQcFoa — Christine Finke (@Mama_arbeitet) 14. November 2016

Und damit auch die Aufmerksamkeit der Politik erregen wollen:

Schnell sind die Nutzer aber zu allgemeiner Kritik an den Lebensbedingungen und Zuständen in Deutschland gekommen.

Wenn eine Krebskranke alle 6 Mon nachweisen muss, dass sie immer noch zu krank ist, in eine kleinere Wohnung zu ziehen #Hartz4 #systemkrank — mamamitmacken (@mamamitmacken) 14. November 2016

Wenn #Amazon und Co weniger Steuern in DE zahlen als der kleine Buchladen um die Ecke.#systemkrank — Andrea Zach Yoga (@zach_andrea) 14. November 2016

Wenn man wegen Rückständen bei dem Rundfunkbeitrag i. d. Knast muß,Vergewaltiger von 14jährigen aber Bewährung erhalten,ist das #systemkrank — Nicole Meyer (@Nicole161071) 15. November 2016

Und schließlich versuchen rechte Gruppierungen mit ihren Bots auf den Trending-Zug aufzuspringen.

Man merkt einfach mal wieder wie viele von der Afd gekaufte Bots sich unter #systemkrank tummeln! #zdfzoom — ZLATANIEREN (@gotteswerk2411) November 15, 2016

Davon will sich die Initiatorin aber nicht abschrecken lassen:

Jetzt kommen sie, die Bots und die Rechten. Das war zu erwarten. Lasst euch davon nicht mundtot machen. #systemkrankhttps://t.co/pky4kIfqgV — Christine Finke (@Mama_arbeitet) November 15, 2016

Bis zum Dienstagmittag drehte sich die Diskussion tatsächlich noch zum größten Teil um die Situation von Eltern. Unklar ist, ob der Appell ausreicht, um eine sinnvolle Kritiksammlung vor dem Zugriff von Bots und Rechtsradikalen zu schützen.