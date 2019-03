Meistabonnierte YouTube-Kanäle PewDiePie ist nur noch die Nummer zwei

Trotz einiger fragwürdiger Aktionen hat der YouTube-Star PewDiePie den Wettlauf um die YouTube-Abokrone verloren - jedenfalls vorläufig. Der Kanal T-Series, hinter dem ein indisches Film- und Plattenlabel steckt, hat seit dieser Woche mehr Abonnenten als der seit vielen Jahren populäre Kanal des schwedischen Videomachers.

Mit 91,67 Millionen Abonnenten ist T-Series Stand Donnerstagnachmittag der erfolgreichste Kanal auf YouTube. PewDiePie hatte mehrere Jahre lang vorn gelegen. Mit seinem Fans versuchte er in den vergangenen Monaten mit allerlei Mitteln, seinen Spitzenplatz weiter verteidigen.

Doch das Rennen scheint verloren, auch wenn es vorerst knapp bleibt: PewDiePie, der mit richtigem Namen Felix Kjellberg heißt, hatte Donnerstagnachmittag 45.000 Fans weniger als T-Series. Das klingt nicht viel, doch täglich kommen bei beiden Kanälen weit mehr als 100.000 Fans dazu - und T-Series dürfte auf Dauer das größere Wachstumspotenzial haben.

Elefanten und Markt-Prügeleien

Das Erfolgskonzept des Kanals ist simpel: Bollywood-Clips. In den kurzen Videos reiten die Schauspieler auf Elefanten durch den Dschungel, prügeln sich durch Marktstände und tanzen über kargen Wüstenboden. Es sind meist Musikvideos mit Songs aus Bollywood-Filmen, die die Stars selbst singen. In den Clips treten unter anderem indische Filmstars wie Salman Khan und Aamir Khan auf.

Für T-Series ist YouTube eine praktische Promo-Plattform: Dort werden neben den Filmen auch gleich die Songs beworben, mit denen die indische Produktionsfirma ihr Geld verdient.

YouTube/ T-Series Kanal T-Series

In den Achtzigerjahren setzte das Unternehmen noch ausschließlich auf Musik, damals unter dem Namen Super Cassettes Industries. Geschäftsführer Bhushan Kumar hat daraus mittlerweile T-Series gemacht, eines der größten Unterhaltungskonzerne in Indien. Sein Vater wurde im Jahr 1997 auf offener Straße in Mumbai erschossen, damals übernahm Bhushan Kumar als 19-Jähriger die Firma.

Zahl der Internet-Nutzer in Indien wächst rasant

Außer mit dem Ehrgeiz von Bhushan Kumar hat der jüngste Erfolg des Bollywood-Kanals auf YouTube auch damit zu tun, dass die Zahl der Internetnutzer in Indien rasant ansteigt. Allein in den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl der der dortigen Nutzer verdoppelt. Mittlerweile surfen in Indien mehr als 500 Millionen Menschen im Netz. In Ländern wie den USA (284 Millionen) und Deutschland (63 Millionen) steigt die Zahl der Online-Nutzer nur noch leicht.

PewDiePie und seine Fans versuchten den Aufstieg von T-Series auszubremsen, sie scheinen damit aber zu scheitern. PewDiePie beschimpfte die indische Firma in einem Rapvideo als "Schlampen-Lasagne" und machte den Spruch "Ihr seid Indien, ihr verliert" zum Slogan seiner Klick-Kampagne.

Im Dezember starteten Unterstützer des YouTubers einen Hackerangriff auf etwa 50.000 Drucker, um Flyer auszudrucken - mit dem Aufruf, PewDiePie zu folgen. Und vor etwa einer Woche war sogar Schadsoftware mit dem Namen PewCrypt aufgetaucht, die Daten auf Rechnern von Nutzern verschlüsselte. Die Opfer sollten PewDiePie abonnieren, um ihre Dateien wieder freizugeben. Die Entwickler der Antivirus-Software Emisoft veröffentlichten daraufhin ein Programm, das die Verschlüsselung knackt.

Immer wieder fragwürdige Aktionen

PewDiePie ist hat weltweit viele Fans, aber auch viele Kritiker. Anfang 2017 beendeten Disney und Google ihre Zusammenarbeit mit dem YouTuber, weil er in mehreren Videos antisemitische Witze machte und Nazibilder zeigte. In einem Video etwa waren zwei Inder zu sehen, die er dafür bezahlt hatte, ein Schild mit der Aufschrift "Tötet alle Juden" hochzuhalten. Ein paar Monate später beschimpfte er in einem Let's-Play-Video einen Gegner als "Nigger".

Der Attentäter von Christchurch sagte unmittelbar vor seinem Anschlag, bei dem 49 Menschen ums Leben kamen, man solle PewPieDie auf YouTube abonnieren. PewDiePie selbst zeigte sich schockiert von der Tat und distanzierte sich deutlich.

PewDiePie war vor allem mit Let's-Plays-Videos bekannt geworden, mit Clips zu Videospielen. Mit seinen Videos soll der YouTuber trotz der Skandale allein im vergangenen Jahr rund 15 Millionen Dollar verdient haben. Sein Geld machte PewDiePie unter anderem mit Videos, die von Unternehmen bezahlt wurden.