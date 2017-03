"Tatort"-Faktencheck So realistisch war die Jagd nach dem Darknet-Mörder

Ein Auftragsmörder aus dem Darknet und eine launische Sprachassistentin auf dem Smartphone des Ermittlers: Im aktuellen Kieler "Tatort" jagt Kommissar Klaus Borowski einen Mörder, der seine Spuren geschickt verwischt - und muss sich mit großen und kleinen Technikproblemen herumschlagen.

Mit Hacker-Kollegin Sarah Brandt (Sibel Kekilli) und zwei mehr oder weniger hilfreichen Nerds der Kieler Cyber-Crime-Einheit hat Borowski aber Unterstützung. Nur dank der Tricks der drei gelingt es, den Drahtzieher hinter einem Mordanschlag auf den Cyber-Crime-Dezernatsleiter zu finden.

Kann man von einem Ausdruck auf den Drucker schließen?

Ein ausgedrucktes Farbfoto aus dem Besitz des Auftragsmörders führt die Ermittler zu einem Kieler Kopierladen. Genau dort soll der Mann das Bild ausgedruckt haben. Die Hacker des Cyber-Crime-Dezernats schaffen es, versteckte Bildinformationen sichtbar zu machen. Die nachträglich ausgedruckte Auftragsliste des Geräts aus dem Kopierladen liefert weitere Hinweise für die Recherchen von Borowski und Brandt.

Tatsächlich arbeiten viele heutige Farblaserdrucker und -kopierer mit einem sogenannten Machine Identification Code (MIC). Das ist eine Art unsichtbares Wasserzeichen, das die Seriennummer des Geräts enthalten kann. Die Markierung kann mit einem Grafikprogramm sichtbar gemacht werden und macht Kopien rückverfolgbar, wie zum Beispiel die Electronic Frontier Foundation (EFF) beschreibt.

Der Druckerhersteller Xerox bestätigt in einem Produktblatt für Drucker von Firmenseite, dass die eingesetzte Kennzeichnung "die Identifizierung des Drucksystems ermöglicht, mit dem sie erstellt wurde".

Moderne Fotokopierer speichern außerdem in vielen Fällen wirklich auf einer internen Festplatte, was sie ausgedruckt haben. So können Kundige selbst nach mehreren Wochen noch Daten auslesen.

Wie anonym ist das Darknet wirklich?

Im Kieler "Tatort" dreht sich diesmal alles ums Darknet, das "dunkle Netz", wie es im Titel der Folge heißt. In einer animierten Erklärsequenz wird Borowski von seinen IT-begeisterten Kollegen aufgeklärt, was es damit auf sich hat: Ein Darknet lässt sich nur mit spezieller Software, beispielsweise mit dem Browser Tor, erreichen.

Man kann es sich als eine Art virtuellen Hinterraum für Eingeweihte vorstellen, den Kriminelle nutzen, aber auch Dissidenten und Journalisten. Anfragen werden beim Absender verschlüsselt, dann hüpfen sie durch ein globales Verteilernetz von Tausenden Servern zum Ziel (hier finden Sie eine ausführliche Erklärung).

Dank verschlüsselter Chats kann wie im "Tatort" dargestellt in einem Darknet weitestgehend anonym kommuniziert werden. Die persönlichen Kreditkartendaten muss man auch nicht rausrücken, wenn es ans Bezahlen geht. Hier hilft die Krypto-Währung Bitcoin, erfährt ein bedröppelt aussehender Borowski.

Die Kieler Ermittlungen zu einem Darknet-Umschlagsplatz für Illegales namens "Karawane" erinnern stark an den Fall der berüchtigten Handelsplattform Silk Road, bei dem der mutmaßliche Gründer geschnappt wurde. Ermittlungserfolge gibt es trotz der versprochenen Anonymität immer wieder - zum Beispiel, wenn sich Ermittler ganz klassisch in innere Darknet-Zirkel einschleusen. Im "Tatort" kommen die Ermittler dem Täter letztlich aber außerhalb des Darknets auf die Schliche.

Darknet - Fachbegriffe kurz erklärt Darknet Als Darknet wird in der Regel der Teil des Internets bezeichnet, der nur über das Verschlüsselungssystem Tor zu erreichen ist. Es ist - etwa für Behörden - schwierig bis unmöglich, Nutzer dort zu identifizieren oder zu verfolgen, wenn die keine Fehler machen. Das Darknet gilt als gleichermaßen wichtig etwa für Aktivisten in Ländern mit repressiven Regimen wie auch für Kriminelle und Drogenkonsumenten, weil dort auch illegale Transaktionen abgewickelt werden. Sogenannte hidden services innerhalb des Tor-Netzwerks stellen sicher, dass sowohl Seitenbetreiber als auch Nutzer anonym bleiben. Tor Die drei Buchstaben TOR standen ursprünglich für "The Onion Router". Das System basiert auf einer Kaskade von hintereinandergeschalteten Servern, die gemeinsam dafür sorgen, dass ein Tor-Nutzer nicht zu seiner ursprünglichen IP-Adresse zurückverfolgt werden kann. Das Zwiebelprinzip der vielen Schichten, die an der Anonymisierungstechnik beteiligt sind, gab dem Zwiebelrouter seinen Namen. Innerhalb des Tor-Netzwerkes lassen sich Webseiten verstecken, deren Adresse stets auf .onion enden. Nur von einem Rechner mit passender Tor-Zugangssoftware lassen sich diese Webseiten erreichen. Tor wird von einer Community teils ehrenamtlicher Mitarbeiter betrieben, das Projekt bekommt aber auch Geld von der US-Regierung. Bitcoin Bitcoin ist eine auf kryptografischen Prinzipien basierende Digitalwährung. Jede Transaktion innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes wird von vielen Rechnern gemeinsam protokolliert, sodass Betrug und beispielsweise das schlichte Kopieren von Bitcoin ausgeschlossen werden sollen. Bitcoin ist beileibe nicht vollkommen anonym, wird aber für Darknet-Transaktionen dennoch häufig genutzt, da sich auf diese Weise vergleichsweise einfach Geld übermitteln lässt und die Übertragung leichter zu verschleiern ist als mit herkömmlichen Zahlungssystemen.

Kann man herausfinden, welche Smartphones zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort waren?

Zusammen mit Hacker Cao (Yung Ngo) fährt Borowski an den Treffpunkt, wo das Mordopfer vor seinem Tod auf einen Kontaktmann wartete. Dort findet Cao dank seines Computerwissens schnell heraus: Zum Zeitpunkt des Treffens war neben dem Handy des Mordopfers nur ein weiteres Mobiltelefon in der Nähe - wahrscheinlich das des Mörders.

Die Technik, die Cao einsetzt, gibt es wirklich. Sie heißt Funkzellenabfrage. Deutschland ist von Sendemasten für das Mobilfunknetz durchzogen. Der Einzugsbereich eines solchen Masts bildet die Funkzelle. Bei einer Funkzellenabfrage werden die Verbindungsdaten von Handybesitzern erhoben, die sich in einem gewissen Zeitraum in einer bestimmten Funkzelle aufgehalten haben, zum Beispiel die Telefonnummer und die Standortinformation.

Dass in der fraglichen Funkzelle nur zwei Handys geortet werden konnten, ist ein Glück für die "Tatort"-Ermittler. Das wäre angesichts des abgelegenen Treffpunkts denkbar - in einer deutschen Innenstadt gibt es aber schnell mehrere Tausend Personen pro Funkzelle.

Hacker Cao hat auch alle nötigen Informationen in ein paar Sekunden zusammen - tatsächlich braucht die deutsche Polizei erst einmal eine richterliche Genehmigung, um eine Funkzellenabfrage durchzuführen. Außerdem ist sie nur bei schweren Straftaten erlaubt - was alles darunter fällt, darüber gibt es seit Jahren Streit. Das Problem: Mit jeder Abfrage gehen der Polizei nicht nur Daten über eine Zielperson ins Netz, sondern Informationen vieler Unbeteiligter, die sich zufällig in der Funkzelle aufhalten.