Nach Urteil in Köln Telekom-Hacker nach Großbritannien ausgeliefert

Das Landgericht Köln hat den Hacker kürzlich wegen eines Cyberangriffs mit möglichem Millionenschaden für die Telekom verurteilt, nun ist der 29-Jährige nach Großbritannien ausgeliefert worden. Der Brite sei am Mittwoch aus Deutschland nach Großbritannien überführt worden, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Köln am Donnerstag.

Der Hacker wurde vor rund fünf Wochen in Köln zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Der Angeklagte Daniel K. hatte gestanden, im November weltweit Router attackiert zu haben, um sie in ein sogenanntes Botnetz zu integrieren. Dabei benutzte er die Pseudonyme "Peter Parker" und "Spiderman".

Durch den Angriff entstand der Deutschen Telekom nach eigenen Angaben ein Schaden von gut zwei Millionen Euro. Die Kölner Strafkammer sprach in ihrem Urteil von einem Schaden "im sechsstelligen Bereich bis in den Millionenbereich" für das deutsche Unternehmen.

So sichern Sie Ihren Router Konfiguration per Kabel Auch wenn es per WLAN praktischer ist - zur Einrichtung vor der ersten Inbetriebnahme und für alle folgenden Wartungsarbeiten sollte man seinen Rechner per LAN- oder USB-Kabel mit dem Router verbinden. Das raten die Experten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationssicherheit (BSI) WLAN-Passwort ändern Voreingestellte WLAN-Passwörter, auch WLAN-Schlüssel genannt, sind oft nicht sicher und können unter Umständen geknackt werden. Deshalb sollten Nutzer ein eigenes Passwort vergeben. Die BSI-Experten empfehlen ein komplexes Passwort mit mindestens 20 Zeichen. Wird der Schlüssel nicht geändert, besteht die Gefahr, dass Angreifer den vom Hersteller vorgegebenen Schlüssel auslesen, etwa mit Hilfe spezieller Apps. Beim Ändern sollte man zudem prüfen, ob die sichere WPA2-Verschlüsselung aktiviert ist. Administrator-Passwort ändern Der Code, mit dem man ins sensible Einstellungsmenü des Gerätes gelangt, ist bei vielen oder allen Routern eines Herstellers oft derselbe. Oder der Passwortschutz ist erst gar nicht aktiviert. Hier gilt es unbedingt, ein individuelles, sicheres Passwort zu setzen. Netzwerknamen anpassen Nutzer sollten ihrem WLAN einen neuen Netzwerknamen (SSID) geben, weil der voreingestellte oft Herstellernamen und Gerätetyp enthält, was Angreifer bei nicht gestopften Sicherheitslücken ausnutzen könnten. Die neue SSID sollte keinerlei Bezug zum Besitzer des Internetanschlusses haben, also keine Vor- oder Zunamen, Straßen, Ort oder Ähnliches enthalten. Sichere Übertragung bei Einstellungen Das Router-Menü kann mit jedem beliebigen Browser aufgerufen werden, indem man die vom Hersteller angegebene Adresse - beispielsweise "192.168.2.1" oder "fritz.box" - in die Adresszeile eingibt. Allerdings sollte man dabei laut BSI darauf achten, dass man das Menü über eine gesicherte https-Verbindung aufruft. Während man die Einstellungen vornimmt, sollten sicherheitshalber keine weiteren Internetseiten geöffnet sein. Firmware aktualisieren Als Firmware wird die Betriebssoftware des Routers bezeichnet. Firmware-Aktualisierungen bringen neue Funktionen, stopfen aber vor allem auch Sicherheitslücken. Deshalb sollte man - falls möglich - automatische Updates im Router-Menü aktivieren oder ansonsten regelmäßig auf den Herstellerseiten nach Aktualisierungen Ausschau halten. Ungenutzte Funktionen abstellen Die Fernzugriff-Funktion sollte im Einstellungsmenü deaktiviert werden - so wie prinzipiell alle ungenutzten Funktionen. Das gleiche gilt für Wi-Fi Protected Setup (WPS). WPS ist ein Standard zum einfachen Aufbau eines verschlüsselten WLAN-Netzwerks. WPS mit einer PIN, die auf einen Aufkleber oder einer Anzeige am Gerät abzulesen ist, lässt sich aber schnell knacken und sollte abgeschaltet werden. WLAN bei Nichtgebrauch ausschalten Einfach, aber effektiv ist der Sicherheitsgrundsatz, das WLAN zu deaktivieren, wenn es nicht gebraucht wird - etwa nachts, bei längeren Abwesenheiten oder im Urlaub. Dazu bieten viele Router im Menü praktische Zeitschaltungen.

Hacker vor Gericht in London

Nach dem Urteil saß der 29-Jährige in Auslieferungshaft. Den Briten erwarten in seiner Heimat nun weitere Anklagen wegen Angriffen auf Banken. Bereits am Freitag erschien er in London vor Gericht.

Dem Mann wird demnach vorgeworfen, Cyberangriffe gegen die Lloyds Banking Group und Barclays geführt und versucht zu haben, die Banken zu erpressen. Geprüft wird auch ein möglicher Angriff gegen Lonestar MTN, Liberias größten Internetanbieter.

K. war im Februar an einem Londoner Flughafen festgenommen und anschließend nach Deutschland ausgeliefert worden. Auf die Spur des 29-Jährigen kamen die Ermittler durch technische Nachforschungen der Telekom und des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI).