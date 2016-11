Telekom-Störung BSI vermutet weltweiten Hackerangriff

Der Vorfall dürfte bisher einmalig sein: Seit Sonntagnachmittag haben Hunderttausende Festnetzkunden der Telekom mit Anschlussproblemen zu kämpfen. Der Konzern schien zunächst ratlos, konnte die Ursache für die Ausfälle nicht finden, gab nur den Rat, doch mal Internetrouter neu zu starten. Jetzt meldet sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Wort. Dessen Experten zufolge habe es sich um einen gezielten Angriff gehandelt.

Dass die Probleme mit den Routern auf einen Hackerangriff zurückzuführen sein könnten, hatte zuvor auch die Telekom nicht ausgeschlossen. Allerdings hatte der Konzern angekündigt, es könne Tage dauern, bevor diesbezügliche Untersuchungen zu einem Ergebnis kommen.

Bei BSI ist das offenbar anders. Man ordne den Ausfall "einem weltweiten Angriff auf ausgewählte Fernverwaltungsports von DSL-Routern zu", heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesamtes. Das Ziel der Angreifer sei es gewesen, die Geräte mit Schadsoftware zu infizieren.

Das Regierungsnetz hielt stand

Zudem seien die Angriffe auch in dem vom BSI geschützten Regierungsnetz registriert worden. Dort seien sie auf Grund funktionierender Schutzmaßnahmen jedoch folgenlos geblieben.

Über diesen Erfolg ist man offenbar sehr zufrieden. So erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm: "In dem am 9. November vorgestellten Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland haben wir auf die Gefahren durch Hackerangriffe insbesondere für Kritische Infrastrukturen hingewiesen. In der Cyber-Sicherheitsstrategie wurden bereits geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Angriffen auf unsere digitale Infrastruktur beschlossen. Diese müssen nun wirken"

Entsprechend koordiniert nun das Nationale Cyber-Abwehrzentrum unter Federführung des BSI die Reaktion der Bundesbehörden auf die mutmaßliche Cyberattacke.

Kostenlose Tagespässe für Mobilfunkkunden

Seit Sonntagnachmittag klagten Kunden über den Ausfall ihrer Anschlüsse für Telefon, Internet und Fernsehen. Die Telekom tappte über Ursachen und mögliche Abhilfe lange im Dunkeln. Der einzige Rat, den man betroffenen geben konnte lautete, den Stecker zu ziehen, also den Internetrouter im Haus für einige Sekunden vom Stromnetz zu trennen und so einen Neustart zu erzwingen. In vielen Fällen soll das ausgereicht haben, um wieder eine Verbindung herzustellen.

Im Verlauf des Montags waren die Störungen weitgehend zurückgegangen. "Die eingespielten Patches und Software-Updates greifen", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa.

So sichern Sie Ihren Router Konfiguration per Kabel Auch wenn es per WLAN praktischer ist - zur Einrichtung vor der ersten Inbetriebnahme und für alle folgenden Wartungsarbeiten sollte man seinen Rechner per LAN- oder USB-Kabel mit dem Router verbinden. Das raten die Experten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationssicherheit (BSI) WLAN-Passwort ändern Voreingestellte WLAN-Passwörter, auch WLAN-Schlüssel genannt, sind oft nicht sicher und können unter Umständen geknackt werden. Deshalb sollten Nutzer ein eigenes Passwort vergeben. Die BSI-Experten empfehlen ein komplexes Passwort mit mindestens 20 Zeichen. Wird der Schlüssel nicht geändert, besteht die Gefahr, dass Angreifer den vom Hersteller vorgegebenen Schlüssel auslesen, etwa mit Hilfe spezieller Apps. Beim Ändern sollte man zudem prüfen, ob die sichere WPA2-Verschlüsselung aktiviert ist. Administrator-Passwort ändern Der Code, mit dem man ins sensible Einstellungsmenü des Gerätes gelangt, ist bei vielen oder allen Routern eines Herstellers oft derselbe. Oder der Passwortschutz ist erst gar nicht aktiviert. Hier gilt es unbedingt, ein individuelles, sicheres Passwort zu setzen. Netzwerknamen anpassen Nutzer sollten ihrem WLAN einen neuen Netzwerknamen (SSID) geben, weil der voreingestellte oft Herstellernamen und Gerätetyp enthält, was Angreifer bei nicht gestopften Sicherheitslücken ausnutzen könnten. Die neue SSID sollte keinerlei Bezug zum Besitzer des Internetanschlusses haben, also keine Vor- oder Zunamen, Straßen, Ort oder Ähnliches enthalten. Sichere Übertragung bei Einstellungen Das Router-Menü kann mit jedem beliebigen Browser aufgerufen werden, indem man die vom Hersteller angegebene Adresse - beispielsweise "192.168.2.1" oder "fritz.box" - in die Adresszeile eingibt. Allerdings sollte man dabei laut BSI darauf achten, dass man das Menü über eine gesicherte https-Verbindung aufruft. Während man die Einstellungen vornimmt, sollten sicherheitshalber keine weiteren Internetseiten geöffnet sein. Firmware aktualisieren Als Firmware wird die Betriebssoftware des Routers bezeichnet. Firmware-Aktualisierungen bringen neue Funktionen, stopfen aber vor allem auch Sicherheitslücken. Deshalb sollte man - falls möglich - automatische Updates im Router-Menü aktivieren oder ansonsten regelmäßig auf den Herstellerseiten nach Aktualisierungen Ausschau halten. Ungenutzte Funktionen abstellen Die Fernzugriff-Funktion sollte im Einstellungsmenü deaktiviert werden - so wie prinzipiell alle ungenutzten Funktionen. Das gleiche gilt für Wi-Fi Protected Setup (WPS). WPS ist ein Standard zum einfachen Aufbau eines verschlüsselten WLAN-Netzwerks. WPS mit einer PIN, die auf einen Aufkleber oder einer Anzeige am Gerät abzulesen ist, lässt sich aber schnell knacken und sollte abgeschaltet werden. WLAN bei Nichtgebrauch ausschalten Einfach, aber effektiv ist der Sicherheitsgrundsatz, das WLAN zu deaktivieren, wenn es nicht gebraucht wird - etwa nachts, bei längeren Abwesenheiten oder im Urlaub. Dazu bieten viele Router im Menü praktische Zeitschaltungen.

Die Grünen-Bundestagsfraktion kritisierte die Informationspolitik des Unternehmens. "Die Telekom lässt ihre Kunden mit dem Problem allein", sagte der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Bemühungen des Unternehmens, die Ausfälle zu beheben, schienen "bislang wenig koordiniert". Und die Ratschläge an die Kunden wirkten "hilflos".

Unterdessen bietet die Telekom betroffenen Kunden, die auch einen Mobilfunkvertrag bei dem Provider haben, einen kostenlosen Tages-Pass für den mobilen Internet-Zugang an. Kunden ohne Telekom-Mobilfunkvertrag könnten über die T-Punkte vor Ort Hilfe bekommen.