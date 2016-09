LaaaaaaangeTweets Twitter erlaubt etwas mehr als 140 Zeichen

Mit Fotos und Videos versehene Nachrichten im Internetdienst Twitter dürfen ab sofort länger sein als 140 Zeichen. Der US-Konzern hat eine entsprechende Ankündigung von Ende Mai umgesetzt: Demnach werden angehängte Fotos und Videos sowie zitierte Tweets nicht mehr auf die Gesamtlänge des eigenen Beitrags angerechnet und verkürzen damit nicht mehr den verbleibenden Platz.

"Erzählt mehr darüber, was gerade los ist!", warb der Konzern in einem Tweet. Seit der Gründung vor zehn Jahren waren Kurzbotschaften auf Twitter auf eine Länge von 140 Zeichen begrenzt. Schon zu Beginn des Jahres war eine Lockerung der Regel im Gespräch, allerdings stieß dies bei den Nutzern auf heftigen Widerstand.

Bisher hatten allein Bilder und Links die mögliche Länge eines Tweets um gut 20 Zeichen gedrückt. Die Beschränkung auf 140 Zeichen stammt aus der ersten Twitter-Version. Damals lief der Dienst noch auf SMS-Basis und die Beschränkung hatte technische Gründe. Nach dem Wechsel auf eine Web-Plattform blieb das Limit und wurde zum Twitter-Markenzeichen.

Jetzt kannst du mit 140 Zeichen noch mehr sagen. Fotos, Videos, GIFs und andere Formate werden nicht mehr mitgezählt pic.twitter.com/8tYjFeOX5O — Twitter Deutschland (@TwitterDE) 19. September 2016

Twitter steckt an der Börse schon seit Längerem in der Krise. Der Anbieter kann seine Nutzerzahlen nur langsam steigern. Während der Dienst etwa bei Journalisten, Aktivisten und Prominenten von Musik bis Sport sehr beliebt ist, hapert es weiterhin an seiner Verbreitung in der allgemeinen Bevölkerung.

Die Änderungen im Einzelnen: