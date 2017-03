Türkische Hetzbotschaft auf Twitter Angriff auf zahlreiche Promi-Konten

Unbekannte Angreifer haben sich Zugang zu Tausenden Twitter-Accounts verschafft und darüber Anfeindungen gegen die Niederlande und Deutschland verbreitet. Auch auf verifizierten Accounts zahlreicher deutscher und internationaler Prominenter fanden sich am Mittwochmorgen Nachrichten identischer Tweets in türkischer Sprache mit den Hashtags #Nazialmanya und #Nazihollanda.

Außerdem zeigte der Tweet ein Hakenkreuz und den Satz "Wir sehen uns am 16. April". An diesem Datum steht in der Türkei das Referendum über das vom Präsidenten Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem an.

Zahlreiche Nutzer hielten die Tweets in Screenshots fest:

Zu den betroffenen Accounts zählten die offiziellen Twitter-Auftritte von Borussia Dortmund, ProSieben, Boris Becker, Entertainer Klaas Heufer-Umlauf und Fußballer Javi Martinez. Ebenso fanden sich die Botschaften auf Accounts von Amnesty International, dem Magazin "Forbes" und der "Welt".

Drittanbieter wurde wohl attackiert

Wahrscheinlich ist, dass sich die Angreifer über einen Drittanbieter auf einen Schlag Zugang zu der Vielzahl an Twitter-Konten verschafft haben. Ein erster Blick auf noch nicht gelöschte Spam-Tweets zeigte zum Beispiel im Fall von Boris Beckers Twitter-Konto, dass der Tweet über den Dienst Twitter Counter auf der Plattform gepostet wurde. Der Dienst hilft beim Verwalten der Accounts und zeigt Statistiken an. Wer sein Twitter-Profil mit so einem Dienst verknüpft, räumt ihm häufig auch das Recht ein, darüber Twitter-Nachrichten abzusetzen.

Der Anbieter Twitter Counter war bereits im November Angriffsziel gewesen und hatte damals dafür gesorgt, dass zahlreiche Accounts Spam-Botschaften posteten. Aktuell scheinen aber deutlich mehr Konten betroffen zu sein.

Waren Erdogan-Anhänger die Angreifer?

Borussia Dortmund reagierte bereits in einem Tweet auf die offenbar zahlreichen Hinweise, die von Nutzern eingegangen waren. Man habe den Tweet umgehend gelöscht und sei Opfer eines Hackerangriffs geworden. Offenbar haben die Angreifer also nicht die Kontrolle über ganze Accounts übernommen.

Die verbreitete Botschaft ist scheinbar von Erdogan-Anhängern verfasst, ihr Ursprung lässt sich aber nicht nachvollziehen. Die Spam-Welle kommt wenige Tage nachdem der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Europa eskaliert ist. Deutschland und den Niederlanden wurden aus der türkischen Regierung "Nazi-Methoden" vorgeworfen. Präsident Erdogan griff zu Wochenbeginn auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) persönlich an und warf ihr vor, Terroristen zu unterstützen.