Onlinedebatte Meinungsroboter twitterten gegen Migrationspakt

In der Debatte um den Uno-Migrationspakt haben einer Untersuchung zufolge außergewöhnlich viele sogenannte Social Bots Stimmung gegen die internationale Übereinkunft gemacht. Das berichtet die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf Auszüge aus einer Twitter-Analyse der Firma Botswatch.

Botswatch, das die Auszüge auf Nachfrage auch SPIEGEL ONLINE zur Verfügung stellte, ist laut Eigenwerbung auf die "automatisierte Früherkennung und Analyse von organisierten Falschinformationen" spezialisiert. Für seine Analyse hat das Unternehmen knapp 800.000 zwischen dem 24. November und dem 2. Dezember auf Twitter veröffentlichte Kurzbotschaften ausgewertet.

Social Bots sind Programme, die in sozialen Netzwerken menschliche Aktivität simulieren. Der Botswatch-Analyse zufolge sind mit 28 Prozent mehr als ein Viertel aller Tweets zum Migrationspakt auf solche Programme zurückzuführen, die im politischen Kontext oft Meinungsroboter genannt werden. Üblicherweise sei der Anteil von Social Bots an politischen Diskussionen in Deutschland deutlich niedriger, heißt es von Botswatch. Er liege meist im Bereich von zehn bis 15 Prozent.

Falschinformationen wurden gestreut

Der in der Debatte zum Migrationspakt beobachtete Bot-Anteil sei so hoch wie seit der Bundestagswahl keiner mehr. Einer Grafik zur Analyse zufolge waren im Untersuchungszeitraum zeitweise rund 2000 Bot-Accounts pro Stunde aktiv, die sich mit dem Thema Migrationspakt beschäftigten (bei zum selben Zeitpunkt insgesamt knapp 7000 dazu aktiven Twitter-Accounts).

Gestreut wurden auf Twitter demnach etwa Behauptungen, wonach die Bundesregierung versuche, die Öffentlichkeit beim Migrationspakt bewusst zu täuschen. Als weitere "Hauptnarrative" nennt Botswatch unter anderem "Asylsuchende werden durch den Migrationspakt besser gestellt als Deutsche" und "Der UN-Migrationspakt ist rechtlich bindend" (was jeweils nicht stimmt).

Der Uno-Migrationspakt Die Kernpunkte im Überblick Der Uno-Migrationspakt für "sichere, geordnete und regulierte Migration" soll am 10. und 11. Dezember bei einer Konferenz im marokkanischen Marrakesch offiziell angenommen werden. In Deutschland ist eine Debatte um das Dokument entstanden, nicht zuletzt innerhalb der Union. Nicht verbindliche Vereinbarung Nach langwierigen Verhandlungen trafen die Vereinten Nationen im Juli erstmals eine weltweite Übereinkunft, die mehr als 20 Ziele in der Migrationspolitik benennt. Die Vereinbarungen sind jedoch nicht bindend. Vielmehr handelt es sich um eine Absichtserklärung, mit deren Hilfe illegale Einwanderung verhindert und legale Einwanderung besser gesteuert werden kann. Daten und Dokumente Zu den Zielen des Migrationspakts gehören die Erhebung und Nutzung korrekter Daten als Grundlage für politisches Handeln. Ein "auf nachweisbaren Fakten beruhender öffentlicher Diskurs" soll gefördert werden. Zudem soll sichergestellt werden, dass alle Migranten über "den Nachweis einer rechtlichen Identität" verfügen. Hier geht es laut Auswärtigem Amt vor allem darum, dass die Heimatländer der Migranten ihren Staatsangehörigen schnell und reibungslos Ausweisdokumente ausstellen. Diskriminierung und Menschenrechte Im Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) bekennen sich die Länder zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung. Dazu gehört die Verfolgung von "Hassverbrechen", wie sie in Deutschland bei rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstig menschenverachtenden Beweggründen bereits gesetzlich verankert ist.



Als weiteres Ziel ist die Rettung von Menschenleben genannt sowie eine verstärkte internationale Bekämpfung von Schleusern und Menschenhandel. Inhaftierung von Einwanderern, wie etwa an der US-Grenze zu Mexiko, wird als "letzte Möglichkeit" erwähnt. Arbeitsmigration Der Pakt sieht die Förderung einer "fairen und ethisch vertretbaren Rekrutierung von Arbeitskräften und Gewährleistung der Bedingungen für eine menschenwürdige Arbeit" vor. Dabei geht es laut Auswärtigem Amt vor allem um Wander- und Saisonarbeiter, die in anderen Ländern von Ausbeutung und Menschenhandel bedroht sind.



Allgemein soll die Arbeitskräftemobilität erleichtert werden - etwa durch Erleichterungen bei der gegenseitigen Anerkennung von Qualifikationen und die Förderung von Aus- und Weiterbildungen. Zudem soll Einwanderern der Zugang zu Grundleistungen gewährt werden. Auch das ist in Deutschland allerdings bereits gesetzlich geregelt. Auswirkungen in Deutschland Der Uno-Migrationspakt ist kein völkerrechtlicher Vertrag und damit unverbindlich. Nach Angaben der Bundesregierung erfüllt Deutschland die darin enthaltenen politischen Vorgaben ohnehin bereits grundsätzlich. Auch handelt es sich nicht um ein internationales Flüchtlingsabkommen, sondern um eine Vereinbarung, um alle Formen der weltweiten Migration abzudecken.



Der Pakt enthält keine Aufnahmezusagen. Die Bundesregierung hofft hingegen darauf, dass Herkunfts- und Transitländer politisch mehr eingebunden und bewogen werden, einen größeren Beitrag bei der Reduzierung der illegalen Migration und bei der Bekämpfung von Fluchtursachen zu leisten. Länder, die das Abkommen ablehnen Immer mehr Länder lehnen den Textentwurf für den Uno-Migrationspakt ab. Zuletzt erklärte Australiens Regierung, das Abkommen könne "zur illegalen Einwanderung ermuntern". Auch die USA, Österreich, Tschechien, Polen, Israel, Ungarn, Bulgarien und Estland haben sich gegen die Vereinbarung ausgesprochen.

Wer profitiert?

In welche Richtung die Social Bots Stimmung machen, ist interessant, denn per se ist ein Bot erst einmal neutral: Er tut in der Regel einfach nur, was ihm einprogrammiert wurde. Werden Bots in den Meinungskampf geschickt, steckt dahinter oft das Ziel, Nutzern zu suggerieren, dass im Netz eine bestimmte Meinung vorherrsche. Es geht darum, Präsenz zu zeigen, Debatten an sich zu reißen, und manchmal auch darum, einzuschüchtern.

Inwiefern Social Bots auf Twitter wirklich dazu taugen, gesellschaftliche Debatten zu beeinflussen, ist umstritten: Zum einen wird die Plattform in Deutschland viel weniger genutzt als beispielsweise Facebook, zum anderen dürften Internetnutzer gerade in den vergangenen Jahren einige Erfahrung damit gesammelt haben, im Netz Fake-Accounts zu begegnen (wie Sie Social Bots entlarven können, lesen Sie hier).

Dass ein beachtlicher Anteil von Tweets rund um den Migrationspakt von Social Bots stammt, heißt also nicht automatisch, dass das Ganze die reale politische Debatte in irgendeiner Form entscheidend beeinflusst hat.

Verbindungen zu den "Gelbwesten"

Botswatch betont zumindest, dass online nicht allein durch Social Bots Stimmung gegen den Migrationspakt gemacht wurde: Die Narrative dagegen seien "auch von toxischen Netzwerken und Influence Operations" verbreitet worden. Als Influence Operations werden gezielte Einmischungskampagnen bezeichnet, meistens geht es dabei um Kampagnen, hinter denen Regierungen stecken. Neben Twitter hält Botswatch auch YouTube für einen "zentralen Distributionskanal" der Gegner des Migrationspaktes.

Allgemein konnte Botswatch feststellen, dass ähnliche Account-Netzwerke bei verschiedenen Themen eine Rolle spielen: "Die gleichen Netzwerke, die gegen den UN-Migrationspakt aktiv sind, sind auch im Thema Dieselfahrverbote aktiv", heißt es. Auf mögliche Hintermänner der Social Bots geht die Analyse jedoch nicht ein.

Der Uno-Migrationspakt ist am Montag auf einer Konferenz in Marrakesch von vielen Ländern angenommen worden, darunter auch Deutschland.