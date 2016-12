Präsente aus der PR-Hölle Die haben es doch nur gut gemeint

"Eigentlich hatte alles so schön angefangen. Als Beilage zu einer neuen Zeitschrift sollten Abonnenten stückweise alle Teile zum Bau eines kleinen Roboters bekommen, samt Bauanleitung und ergänzenden Informationen im Heft. Das hörte sich interessant an, das wollte ich ausprobieren und darüber schreiben. Doch nach der dritten Ausgabe war Schluss. Die deutsche Ausgabe wurde nicht mehr weitergeführt, das Thema war damit tot. Der zuständigen Agentur erklärte ich, dass ich dann auch keine weiteren Lieferungen mehr haben möchte - und bekomme seither einen nicht enden wollenden Strom kleiner Plastiktüten voller Bauteile und die britische Ausgabe des Heftes. Mittlerweile hoffe ich nur noch, dass der Bausatz bald komplett ist, denn langsam wird der Platz in meinem Büroschrank knapp." (Matthias Kremp)