Verrohung im Internet 99 posen online, der 100. ermordet jemanden

Gibt es überhaupt etwas Kulturpessimistischeres als eine Klage über Verrohung? Trotzdem ist es genau jetzt wichtig, über den Zusammenhang von dinglicher Welt, Internet und der wenigstens scheinbaren Verrohung zu diskutieren. Anhand dreier unterschiedlicher Ereignisse aus jüngster Zeit:

Marcel H. tötet ein neunjähriges Kind mit 52 Messerstichen, posiert neben der blutigen Leiche für ein Selfie und sorgt für die Verbreitung des Bildes im Netz. Auf Seiten wie 4Chan, einem Onlineforum gesellschaftlicher, sozialer und seelischer Abgründe, wird er bewundert, gefeiert und angespornt.

Die österreichische "Kronen Zeitung" stellt die Autorin Stefanie Sargnagel als Tierquälerin dar, veröffentlicht ihre Anschrift und bezeichnet sie als "willig", was als indirekter Vergewaltigungsaufruf interpretiert werden kann. Im Netz entsteht ein Amalgam aus vorgeblichem Tierschutz, echtem Frauenhass und Intellektuellenverachtung: ein Hetzsturm der Beschimpfungen und Gewaltdrohungen.

Das Bundesjustizministerium stellt den Entwurf des "Netzwerkdurchsetzungsgesetzes" vor, gerichtet gegen "Hasskriminalität" - Hate Speech - und "Fake News". "Offensichtlich rechtswidrige Inhalte" müssen von großen Netzwerken 24 Stunden nach der Meldung gelöscht werden. Was "offensichtlich rechtswidrig" ist, muss das soziale Netzwerk entscheiden.

Gut, es ist etwas gemein, einen missglückten Gesetzesentwurf in eine Reihe zu stellen mit einem mutmaßlichen, geständigen Kindermörder und dem Hetzappell einer erzreaktionären Zeitung. Trotzdem hängen die drei Ereignisse eng zusammen.

Eine digitale Linie der Verrohung

Das verbindende Element ist die öffentliche Wahrnehmung, dass das Netz verrohe, die Gesellschaft, die ganze Welt. Und dass man endlich etwas dagegen unternehmen müsse im Internet. Eine digitale Linie der Verrohung scheint es zu geben, darauf finden sich Enthauptungsvideos des IS, die enorme Zahl der Hasskommentare in sozialen Medien und das Selfie des Marcel H.

In einem Land aber, in dem das Verrohungsmaximum im 20. Jahrhundert per industriellem Massenmord an Juden, Homosexuellen und Behinderten erreicht wurde, hat man die Pflicht, sich zeitgenössischen Verrohungstendenzen intensiver zu widmen. Also nicht nur anhand der flatterhaften öffentlichen Wahrnehmung.

Beim Fall Sargnagel - der eigentlich ein Fall "Kronen Zeitung" ist - wird ein oft übersehener Mechanismus der Verrohung durch Hassrede offenbar: der Anteil der klassischen Medien. Die "Kronen Zeitung", ein Organ österreichischer Provinzniedertracht, musste wissen, dass sie einen Hasssturm gegen Sargnagel provoziert.

Meine Vermutung ist, dass genau das Absicht war: die redaktionelle Entsendung von Hasstruppen zur Bestrafung einer missliebigen Person. Ein bekanntes Muster, bei Breitbart, der Plattform für die Alt-Right (ein Euphemismus für Neonazis), sind Aktionsaufrufe sogar wesentlicher Teil des Programms und des Erfolgsrezepts. Wer noch nie im Zentrum eines Empörungs- oder Hasssturms stand, kann kaum beurteilen, welche destruktive Wucht sich entfalten kann. Einschüchterung über Bande als politisches und gesellschaftliches Konzept.

Ein Hyperstammtisch auf Speed

Ein Blick in die Zeit vor Social Media: Der Aufruf der "Bild"-Zeitung im Jahr 2000, "Titanic"-Redakteuren am Telefon die "Meinung" zu sagen, inklusive der Veröffentlichung der Telefonnummer. Was retrospektiv witzig erscheint, zeugt vom medialen Spiel mit der Verrohung lange vor Social Media. Die digitale Sphäre macht sichtbar, wie dünn der Firnis der Zivilisiertheit in den Köpfen schon immer war.

Und wie bereitwillig traditionelle Medien wie die "Kronen Zeitung" diese Roheit instrumentalisieren. Es lässt sich allerdings ein Verstärkungseffekt durch die Vernetzung vermuten, der Stammtisch wird zum Hyperstammtisch auf Speed. Das schwer greifbare Phänomen "Fake News" beschreitet - was die Aufhetzung angeht - aber eigentlich den Weg, den hemmungslose Boulevardmedien längst zur Schnellstraße ausgebaut hatten.

Eine zweite Form der Verrohung, im Beispiel Anfertigung, Verbreitung und Feiern eines Selfies, in diesem Fall wohl eines Killerselfies, ist dagegen als netzgeborenes Phänomen zu betrachten. Ein sozialer Effekt der Virtualisierung: Es ist leicht, im Netz so zu kommunizieren, als sei man ein skrupelloser Kindermörder. Oder ein abgeklärter Gewalttäter und "harter Kerl", der sich durch nichts erschüttern ließe. "So tun als ob" - das ist ein uralter, sozialer Mechanismus zum spielerischen Austesten des Umfelds. Kaum verwunderlich, dass die überwiegende Mehrheit dieser sich verroht gebenden User junge Männer sind.

Mischung aus Netzmutprobe und Rollenspiel der Provokation

Es handelt sich meiner Einschätzung nach um eine fehlgeleitete Form digitaler Männlichkeitsbeweise, eine Mischung aus Netzmutprobe, dem Kampf gegen die eigenen Minderwertigkeitskomplexe und einem Rollenspiel der Provokation. Bloß, dass nicht nur die Clique zuschaut, sondern potenziell die ganze Welt, was anstachelnd wirken kann.

Die meisten solcher Nutzer wären in lebensweltlichen Gewaltsituationen eben nicht "cool" und "abgeklärt" - haha, eine crazy Kinderleiche! - sondern würden wie eine Herde nasser Topflappen angsterfüllt in sich zusammensinken. Aber ein kleiner Teil derjenigen, die so kommunizieren, begreift nicht, dass es sich um Posen und Provokationen handelt. Dass hier Verrohung als dezentrales Massen-Onlinespiel vorgetäuscht wird. Und daraus ergibt sich die unmittelbare Gefahr.

99 schreiben in ihrem sehr weichen Sessel oder auf dem Heimweg von der Schule, wie cool es wäre, jemandem die Kehle durchzuschneiden; der 100. nimmt die Poserei ernst und fährt nach Syrien zum IS oder ermordet jemanden. Das ist die Essenz des Hassredeproblems: Online lässt sich schwer unterscheiden, ob hier jemand im emotionalen Überschwang eine Hitzigkeit von sich gibt, aus sozialen Gründen eine Pose einnimmt, echte Menschenfeindlichkeit offen aufblitzten lässt oder emotional ein Verbrechen in der Kohlenstoffwelt vorbereitet.

Aus der Pose wird manchmal Realität

Hier trägt das Netz zur gesellschaftlichen Verrohung bei, weil sich durch die soziale Vernetzung ein Wettlauf der Rohheit ergeben kann, der bei manchen Leuten von der Pose zur Realität wird. Von der Schulhofschlägerei, die angezettelt wird, um ein "cooles" Video ins Netz stellen zu können, bis zum Beweisfoto, mit dem Marcel H. der Welt zeigen wollte, was für ein Hecht er sei.

Dazu verschwimmen die verschiedenen Ebenen auch noch, weil auch eine nicht ernst gemeinte Pose anstachelnd wirken kann. Und irgendjemand ein wütend in der Mittagspause hingeworfenes "Anzünden, das Pack!" am Abend Realität werden lässt. Diese noch nicht ausreichend erforschten sozialmedialen Mechanismen sind meiner Überzeung nach auch die Basis für eine Radikalisierung im Netz.

Und genau diese Schwierigkeit in der Unterscheidung erklärt, warum der Gesetzesentwurf des Bundesjustizministerium gut gemeint sein mag, aber falsch wirkt. Es geht um "offensichtlich rechtswidrige Inhalte", aber offensichtlich ist im Netz zwischen Posen, "so tun als ob" und Hass eben nur wenig.

Eine Digitalausgabe der Zivilisierung

Soziale Netzwerke werden daher alles löschen, was im Halbdunkel aus 100 Meter Entfernung so ähnlich aussehen könnte, als wäre es mit einem rechtswidrigen Inhalt verwandt. Um den Strafen zu entgehen. Wäre der Gesetzesentwurf ehrlich, müsste dort stehen: Private Anbieter müssen ohne richterliche Einmischung vermuten, was eventuell rechtswidrig sein könnte.

Das ist zwar nicht Zensur, aber dumm. Und es löst das Problem der Verrohung nicht, sondern ist eine juristische Mischung aus Pose und Posse, wo eigentlich präzises, aber vorsichtiges Handeln gefragt wäre. Denn die Verrohungstendenz ist ja vorhanden. Neben der durch das Netz sichtbar werdenden Verrohung entstehen neue Formen, weil ein Teil der Gesellschaft sich mit allem Drum und Dran ins Netz verschiebt.

Und so ergibt sich ein nicht-jammerig-kulturpessimistischer Blickwinkel: Verrohung war immer, und wir führen einen immerwährenden, aber inzwischen nicht unerfolgreichen Kampf dagegen. Er heißt Zivilisierung. Davon brauchen wir jetzt die Digitalausgabe.