Verschwörungstheorien Spotify hat Ärger wegen Podcast "Infowars"

Nutzer von Spotify können seit einigen Tagen die Show "Infowars" des rechtspopulistischen US-Amerikaners Alex Jones abrufen. Der hatte in der Vergangenheit unter anderem die Verschwörungstheorie verbreitet, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei. Auch behauptete er, dass der Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School aus dem Jahr 2012 von Schauspielern inszeniert worden sei.

Erste Nutzer hatten sich bei Spotify direkt beschwert und auch in den sozialen Netzwerke gibt es Proteste. "Ernsthaft, @Spotify? Alex Jones ist verantwortlich für die Schikane an den Eltern von Sandy-Hook-Kindern und an den Opfer des Attentats in Las Vegas", schrieb die Initiative "Sleeping Giants" auf Twitter. "Und jetzt bietet ihr seinen Podcast an?"

Alex Jones has been responsible for harassing parents of Sandy Hook children, Vegas shooting victims and threatening to kill the Special Counsel. And you’re now hosting his podcasts?? https://t.co/dAIYiNKdXP — Sleeping Giants (@slpng_giants) 30. Juli 2018

Der Streaming-Anbieter prüft erst einmal

Spotify teilte mit, es werde derzeit geprüft, ob und in wie weit die Inhalte von Alex Jones die Richtlinien des Streamingdiensts verletzen. Dann werde entschieden, ob das Angebot ganz oder in Teilen gelöscht werde, sagte ein Sprecher.

Vor einigen Tagen hatte YouTube vier "Infowars"-Videos wegen Hassrede und der Gefährdung von Kindern gesperrt. Der YouTube-Kanal von Jones hat mehr als 2,4 Millionen Abonnenten. Zuvor hatte Facebook Jones zeitweise von seiner Plattform verbannt und einige Videos von ihm gelöscht.