YouTuber-Event in Berlin und Köln Die VideoDays fallen aus

Kreischende Teenager, junge Webstars in Rockstar-Posen: Die VideoDays zählen mit Sicherheit zu den lautesten Veranstaltungen Deutschlands. Netzstars treffen hier Jahr für Jahr auf ihre Fans. Es gibt eine große Bühnenshow und zahlreiche Autogrammstunden. Zur zweitägigen Veranstaltung in der Kölner Lanxess Arena kamen 2017 laut Zahlen des Veranstalters rund 15.000 Besucher und 500 Künstler. Man habe damit "alle bisherigen Rekorde" gebrochen, hieß es im August.

Dieses Jahr wird trotzdem es keine VideoDays geben. Wie der Veranstalter mitteilt, werden die zwei für 2018 in Berlin und Köln geplanten Termine ausfallen. "Grund dafür sind unzureichende Ticketverkäufe sowie ein reduziertes Engagement im Sponsoringbereich", heißt es. Man werde die Veranstaltung "intern weiterhin intensiv evaluieren und sich mögliche Optionen für zukünftige VideoDays anschauen."

Viele Fans der Webstars dürfte diese Entscheidung ärgern: Die Eintrittskarten für beide Veranstaltungen waren schon lange im Verkauf, die Berliner VideoDays waren sogar schon einmal von Dezember auf Juni verschoben worden. "Die Tickets werden zurückgenommen und der Ticketpreis wird allen Käufern erstattet", erklärt der Veranstalter nun.

Die Lochis sollten kommen

Bei den VideoDays in Berlin hätten am 16. und 17. Juni in der Mercedes-Benz-Arena unter anderem die Lochis und Mike Singer auftreten sollen. Für den 11. und 12. August in der Lanxess Arena in Köln war unter anderem Mario Novembre angekündigt. Normale Tickets hatten für Köln rund 30 Euro gekostet.

In den sozialen Netzwerken reagierten viele Nutzer überrascht oder traurig auf die Absage. Der YouTuber MrTrashpack beispielsweise, der als Begründer der Veranstaltungsreihe gilt, kommentierte: "Ich finde es persönlich super schade."