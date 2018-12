im Rückblick wirkt manches Seltsame gar nicht mehr so komisch. Das gilt zum Beispiel für die Sechs-Sekunden-Videos, die einst Vine populär machten. Als die Video-App Anfang 2013 offiziell startete, fragten sich viele Internetnutzer, wer derart kurze, immer wieder neu startende Clips braucht. Andere fingen an, mit dem Format zu experimentieren.

Fünf Jahre später sind einige, die mit Vine-Sketchen begannen, weit über die Plattform hinaus bekannt: Brittany Furlan etwa steigert ihre Berühmtheit gerade als Protagonistin der neuen Netflix-Doku "The American Meme". Zudem ist das Netz längst voll von Kurzvideos: Gifs sind vermutlich mehr Menschen ein Begriff als jemals zuvor in der Internetgeschichte. Und für Instagram-Nutzer ist es heute das Normalste der Welt, dass die Einzelelemente sogenannter Storys maximal 15 Sekunden lang sind.

Einer, der glaubte, dass man Kürzevorgaben nicht nur als Einschränkung, sondern auch als Herausforderung verstehen kann, war Colin Kroll, Jahrgang 1984. "Wir haben eine eigene Vision von Videos, die mobil aufgenommen werden", sagte der Mitgründer von Vine einmal der "Berliner Morgenpost". Twitter teilte diese Vision und übernahm den Dienst.

Am Sonntag nun ist Kroll, der später auch noch die in den USA populäre Live-Quiz-App HQ Trivia mitgründete, leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden.

Colin Kroll

Krolls Name war jenseits der Techfirmen- und Investoren-Branche vergleichsweise wenigen Menschen bekannt: Einen englischen Wikipedia-Eintrag bekam er erst anlässlich seines Todes. Das verwundert, hatte Krolls Wirken doch entscheidenden Einfluss darauf, wie unser Online-Alltag heute aussieht. Der spielt zwar nicht mehr auf Vine selbst ab - Twitter stellte die App 2016 wieder ein-, dafür aber eben auf Instagram und anderen Diensten, die sich von Vine inspirieren ließen.

Auf der Vine-Website wurden die Kurzvideos 2013 als "kleine Fenster" ins Leben der Menschen inszeniert. Heute hat fast jeder Dienst solche Fenster, eben in Form der erwähnten Storys. Und wer weiß, ob Vine nicht noch viel mehr Potenzial gehabt hätte, wäre nicht Twitter, sondern Facebook der Käufer gewesen? Immerhin hatte Mark Zuckerberg 2013 persönlich die Entscheidung absegnet, Vines Zugang zur Freunde-Suche des Netzwerks zu kappen. Im Unternehmen des Facebook-Chefs, der übrigens im selben Jahr wie Kroll zur Welt kam, hatte man Vine offenbar von Anfang an als potenziellen Konkurrenten wahrgenommen.

Auch Colin Krolls zweites bekanntes Projekt, HQ Trivia, ist keine reine Erfolgsgeschichte. So hatten er und sein Mitgründer Rus Yusupov trotz ihres originellen App-Konzepts Ende 2017 Probleme, Investoren zu finden - angeblich auch aufgrund von Krolls Umgang mit Frauen auf Twitter. Kroll sagte zu diesem Thema in einer allgemeineren Stellungnahme von Anfang 2018, dass er bei Vine einst wegen "schlechtem Management" entlassen worden war.

Wie es ohne Kroll mit HQ Trivia weitergeht, wird sich zeigen. Ich glaube, dass eines Tages dieses oder ein von ihm inspiriertes anderes Online-Quiz mit Echtgeld-Gewinnen großen Erfolg haben wird. Was Kroll begonnen hat, dürfte auch in diesem Fall Spuren hinterlassen. Vielleicht wie im Fall von Vine nicht die tiefsten. Aber solche, die jeder entdecken wird, der genauer hinschaut.

Seltsame Digitalwelt: Alexa, der Horrorwecker

Wenn ich Übernachtungsgäste habe und sie länger als bis zur - von ihnen selbst vorgeschlagenen - Aufstehzeit im Bett bleiben, wecke ich sie gern heimtückisch: Mal schiebe ich ein auf volle Lautstärke aufgedrehtes Smartphone mit dem "Game of Thrones"-Titellied durch den Türspalt ins Gästezimmer, mal lasse ich jenes Handy schreckliche Ballermann-Musik abspielen. Wer verschläft, muss das abkönnen.

Amazon Echo mit Alexa-Funktion

Dieses Wochenende lernte ich bei Freunden eine Weckmethode kennen, die ich selbst noch fieser finde: die Stimme aus dem Nichts. Ein Langschläfer - nicht ich -, der im Wohnzimmer das Frühstück verschlafen hatte, wurde dort von der Küche aus per Amazon Echo aufgeschreckt und aufgefordert, endlich zum Frühstück zu kommen. Das Gemeine: Ruft man von einem Echo den anderen an, gibt es nicht mal eine Art Telefonklingeln - man kann anderen quasi direkt in den Traum quatschen.

App der Woche: Slowly

getestet von Tobias Kirchner

Why Interactive

Slowly ist eine App für digitale Brieffreundschaften. Hat man seine Interessen und Sprachfähigkeiten angegeben, kann man sich mit Nutzern auf der ganzen Welt verbinden und ihnen Nachrichten schreiben. Aktuell dauert es nicht lange, bis man Leute mit ähnlichen Interessen findet.

Ob man auf seine Nachricht eine Antwort bekommt, ist immer auch Glückssache. In vielen Fällen reagieren andere Nutzer aber durchaus, und man wird auch selbst öfter angeschrieben. So ist Slowly eine gute Möglichkeit, auf einfache Art und Weise Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen.

Gratis von Why Interactive, mit In-App-Käufen: iOS, Android

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"Forget 'Fortnite' - my son is obsessed with 'Minecraft'" (Englisch, vier Leseminuten)

Dieses Jahr gab es viele Berichte über das Online-Actionspiel "Fortnite" - dabei konnte man leicht vergessen, dass unter Kindern und Jugendlichen auch "Minecraft" nach wie vor extrem beliebt ist. "ArsTechnica"-Autor Steve Brykman erzählt hier, wie wichtig das Spiel seinem zehnjährigen Sohn ist. "Und das geht?" (acht Leseminuten)

Nicht erst seit dem Start von Apple Pay gibt es in Deutschland Optionen, mit dem Handy zu bezahlen. Aber wie weit kommt man, wenn man sich vornimmt, ab jetzt überall statt dem Portemonnaie sein Smartphone rauszuholen? Lisa Nienhaus und Jens Tönnesmann haben es für die "Zeit" ausprobiert. "Eine kurze Geschichte der Digitalisierung" (Sachbuch, 256 Seiten)

Die Geschichte der Digitalisierung - das klingt auch in der Kurzform dröge. Doch Kulturtheoretiker Martin Burckhardt erzählt nicht einfach nur, wann und wie Dinge wie Transistoren und Computer entstanden sind, sondern auch, was ihre Erfinder und Erfinderinnen umtrieb. So liest man sein Buch schnell und gern zu Ende, wenn man sich denn einmal rangetraut hat.



Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche,

Markus Böhm