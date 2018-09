Von Taiwan ausgeliefert Waffenaktivist Cody Wilson in Haft

Der 30-jährige Texaner Cody Wilson ist nach Polizeiangaben in Taiwan von den Behörden gefasst und an die USA überstellt worden. Er befindet sich jetzt in Houston in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, eine 16-Jährige für Sex bezahlt zu haben, was in Texas als sexuelle Nötigung gilt.

Wilson, der mit seiner Firma Defense Distributed verschiedene Baupläne für Plastikwaffen aus dem 3D-Drucker im Internet zum freien Download und später zum Verkauf anbot, sei bereits am 6. September nach Taiwan geflogen - knapp zwei Wochen also, bevor er in den USA zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

USA hatten Cody Wilsons Pass annulliert

Nachdem er von den Vorwürfen gegen ihn erfuhr, habe er seinen planmäßigen Rückflug nicht angetreten und stattdessen versucht, in Taipei eine Wohnung zu mieten, berichtete "Ars Technica". Die Hausverwaltung habe ihn laut örtlichen Medien aber erkannt und die taiwanischen Behörden informiert. Die Polizei habe Wilson daraufhin wegen illegaler Einreise festgenommen, denn die USA hatten Wilsons Pass annulliert.

Zwar hat Taiwan kein Auslieferungsabkommen mit den USA, dennoch wurde der Waffenaktivist umgehend zurück in die USA geflogen. Sein Anwalt teilte der Nachrichtenagentur AP mit, man bereite nun die Verteidigung vor.

Defense Distributed arbeitet derweil weiter, das Unternehmen verkauft neben den Waffenbauplänen auch CNC-Fräsen zur Herstellung von Waffen aus Metall.