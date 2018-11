Arbeiten in der Digitalwirtschaft "Meine erste E-Mail war ein Wunder für mich"

Paz Perez, UX Designerin, Spanien



"Ich komme aus dem Architekturbereich. Ich hatte einen Job in New York, aber ich musste ständig Überstunden machen. Freunde aus der Digitalwirtschaft ermutigten mich, die Branche zu wechseln. Ich schrieb mich für Unikurse in Marketing ein. Eine meiner Dozentinnen war eine UX Designerin (User Experience, Nutzererfahrung - Anm. d. Red.). Sie war der absolute Wahnsinn und veränderte alles für mich. Als sie ihre Arbeit beschrieb, sah ich viele Parallelen zur Arbeit von Architekten und verliebte mich in den Job. Als UX Designerin blicke ich heute ganzheitlich auf das Erlebnis, das ein Kunde bei der Nutzung einer App oder Webplattform hat. Das nötige Wissen holte ich mir in einem Bootcamp. Heute gebe ich selbst Kurse in UX Design."