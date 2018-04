Webstresser Weltweit größter Marktplatz für DDoS-Attacken offline

Die Seite Webstresser.org war der weltweit vermutlich größte Marktplatz für sogenannte DDoS-Attacken. Nun ist der Dienst vom Netz, wie Europol am Mittwoch mitteilte. Auch seine Betreiber seien festgesetzt worden. Der Schlag gegen die Internet-Kriminellen war international abgestimmt worden.

Auf Webstresser wurden den Angaben zufolge in großem Stil Werkzeuge angeboten, um sogenannte DDoS-Attacken zu fahren. Beim Aufruf der Website heißt es nun: "Dieser Domainname wurde als Teil der 'Operation Power Off' beschlagnahmt."

DDoS-Attacken sind Überlastungsangriffe. Die Abkürzung steht für Distributed-Denial-of-Service-Attacken. Mit ihnen lassen sich Websites, Dienste und Server zeitweise unbenutzbar machen, indem diese massenhaft aufgerufen werden.

Kriminelle versuchen auf diese Art unter anderem, Schutzgeld von großen Unternehmen zu kassieren, die unter einem längeren Ausfall ihrer Netzpräsenz finanziell leiden würden und deren Ruf dadurch auf dem Spiel stehen könnte.

136.000 registrierte Nutzer

Damit eine Überlastungsattacke erfolgreich ist, braucht es genügend Angreifer - deshalb werden bei DDoS-Attacken gern sogenannte Botnetze eingesetzt. Diese digitale Zombie-Armeen bestehen aus gekaperten Geräten, die mit dem Internet verbunden sind. Die Besitzer der eingesetzten Geräte bekommen in der Regel gar nicht mit, dass ihre Technik Teil der ferngesteuerten Rechnerarmee ist und bei Attacken auf fremde Server oder Seiten mithilft. Ein Botnetz lässt sich sowohl durch Hacken aufbauen, man kann aber über Kriminelle auch gegen Geld Zugriff auf ein bereits bestehendes Netzwerk bekommen.

Anbieter, die Kunden gegen Bezahlung etwa mit Kryptowährungen Werkzeuge für DDoS-Attacken zur Verfügung stellen, inszenieren ihre Angebote gern als seriöse Online-Dienste - mit dem Argument, man könne einen DDoS-Attacke auch bewusst einsetzen, etwa um zu testen, wie viele Zugriffe zugleich das eigene Webangebot verträgt. Europol betont dazu nun: "DDoS-Dienste geben vor, legal zu sein, sie sind es aber nicht."

Die Plattform Webstresser hatte Ermittler-Angaben zufolge über 136.000 registrierte Nutzer. Insgesamt vier Millionen Attacken mit der angebotenen Software seien allein im April registriert worden, heißt es. Mit den illegal vertriebenen Werkzeugen habe jeder Kunde ohne große Programmierkenntnisse DDoS-Attacken fahren können.

Die Betreiber von Webstresser wurden laut Europol in den Niederlanden, Italien, Spanien, Kroatien, Großbritannien, Australien, Kanada und Hongkong ausfindig gemacht. In den USA, den Niederlanden und Deutschland wurde für den Marktplatz genutzte Infrastruktur beschlagnahmt. An den Ermittlungen rund um Webstresser waren neben Europol die niederländische Polizei, die britische National Crime Agency und ein Dutzend Strafverfolgungsbehörden beteiligt.