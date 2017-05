Newsletter aus der Netzwelt Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wohl schlimmer als der Tod des eigenen Kindes. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie es dazu kam. Die Berliner Eltern eines 15-jährigen Mädchens, das im November 2012 von einer U-Bahn überfahren wurde, erhoffen sich Erkenntnisse aus dem Facebook-Profil ihrer Tochter. Doch das Unternehmen verwehrt den Zugang dazu - nach eigenen Angaben, um die Privatsphäre der anderen Nutzer zu schützen, die mit dem Mädchen über das soziale Netzwerk kommuniziert hatten.

Aus dem Streit ist ein sehr grundsätzlicher Gerichtsprozess über den digitalen Nachlass von Menschen geworden: Was soll mit den Daten der Toten passieren? Welche davon dürfen Hinterbliebene bekommen? Und was soll mit den Millionen Verstorbenen passieren, deren Profile noch immer in sozialen Netzwerken abrufbar sind?

Am Mittwoch um elf Uhr wird sich das Berliner Kammergericht zu dem Fall äußern; wir informieren Sie zeitnah. Vorab interessiert mich Ihre Meinung zu diesem Thema. Welche Argumente sprechen für die Herausgabe der Daten, welche dagegen? Schreiben Sie mir gern.

Emotionale Tiefe in virtuellen Räumen

Haben Sie schon einmal davon geträumt, das Raumschiff Enterprise zu steuern und in Galaxien vorzudringen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat? Ab Dienstag können Sie das - mit dem Virtual-Reality-Spiel "Star Trek: Bridge Crew". Das Aufregende daran: Das Spiel will auch in emotionale Tiefen vordringen, die nie ein Mensch zuvor in virtuellen Räumen gespürt hat.

Gelingen soll das durch anspruchsvolle soziale Interaktion. "Star Trek: Bridge Crew" spielt man am besten zu viert. Jeder übernimmt auf der virtuellen Kommandobrücke der Enterprise eine eigene Rolle. Nur wenn Kapitän, Steuermann, Ingenieur und taktischer Offizier gemeinsam einen guten Job machen, gelingt die Mission. Die Illusion, den virtuellen Raum tatsächlich mit anderen Menschen zu teilen, soll durch die erforderliche Teamarbeit besonders stark sein. Wie sich das wirklich anfühlt? Einen detaillierten Spielbericht lesen Sie in Kürze bei uns.

Quantensprünge bei der künstlichen Intelligenz

Die künstliche Intelligenz (KI) könnte in den kommenden Jahren eine neue Evolutionsstufe erreichen. In den vergangen Tagen wurde gleich von zwei Firmen bekannt, dass sie spezielle Chips für KI-Anwendungen entwickeln. Vergangenen Freitagabend berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der IT-Riese Apple an einem neuen Prozessor werkelt, der unter anderem die Sprach- und Gesichtserkennung von iPhones übernehmen soll.

Am Montag nun kündigte der Chipentwickler ARM, dessen Technologie in den meisten Smartphones und Tablets steckt, einen ähnlichen Schritt an: Das Unternehmen will Elemente sogenannter neuronaler Netze in die Steueralgorithmen seiner Prozessoren integrieren und so die Leistung in den kommenden drei bis fünf Jahren verfünfzigfachen. Erste Geräte mit solchen Chips könnten schon 2018 auf den Markt kommen.

Falls Sie sich gerade fragen, ob Sie sich freuen oder gruseln sollen: In unserem Erklärformat "Endlich Verständlich" können Sie umfassende Hintergründe zum Thema KI nachlesen.

Seltsame Digitalwelt: Die WLAN-Cops

"Bill Clinternet", "BND_Abhörstation_15B", "Eure Kinder sind scheiße", "Ich kann dich beim Sex hören": In vielen WGs ist es en vogue, sich möglichst bescheuerte Namen für sein Heim-WLAN auszudenken. In meiner hieß es zunächst "Holymoly" (Passwort: Evilevil666), dann "Martin Router King" und schließlich "Schwarzer Afghane Coffeeshop". Letzteren Namen fand allerdings die Polizeistreife nicht so lustig, die bald darauf bei uns klingelte, um nach dem Rechten zu sehen.

Gefunden haben sie nichts; unser WLAN tauften wir dennoch lieber um. Und zwar in "Gregor Easy" - als Pendant zu meinem DJ-Namen Dr. Helmut Soul.

App der Woche: "Goat Simulator Payday"

getestet von Sebastian Meineck

Beim Spiel "Goat Simulator" von 2014 richtet der Spieler mit einer gewaltbereiten Ziege in einer Kleinstadt so viel Chaos wie möglich an.

In der neuesten Version des Spiels kann der Nutzer auch ein Kamel, einen Flamingo und einen Delfin im Rollstuhl steuern. Die auf magische Weise unverwundbaren Tiere verwüsten Straßencafés, werfen sich vor Autos oder lecken Fußgängern übers Gesicht. Die Gesetze der Physik gelten dabei nur ausnahmsweise - der Rollstuhl des Delfins kann auch Wände hinauffahren.

Von Coffee Stain Studios AB, ohne In-App-Käufe: iOS (5,49 Euro), Android (4,99 Euro), Windows, Mac OS, Linux (4,99 Euro)

Fremdlink: Drei Tipps aus anderen Medien

"'Bohemian Rhapsody' als Filmszene " (Video, drei Minuten)

Wie naiv der Text des Rock-Kultsongs von Queen ist, zeigt sich in diesem Video, in dem Schauspieler versuchen, ihn zu einer Polizei-Standoff-Szene in einem Klischee-Italien umzuinterpretieren.





Wie naiv der Text des Rock-Kultsongs von Queen ist, zeigt sich in diesem Video, in dem Schauspieler versuchen, ihn zu einer Polizei-Standoff-Szene in einem Klischee-Italien umzuinterpretieren. "EU Survey: Public consultation on whistleblower protection" (Umfrage, wenige Minuten)

Sie finden das Thema Schutz für Whistleblower wichtig? Hier können Sie sich - Achtung, nur noch am Montag - an einer Umfrage der EU-Kommission beteiligen.





Sie finden das Thema Schutz für Whistleblower wichtig? Hier können Sie sich - Achtung, nur noch am Montag - an einer Umfrage der EU-Kommission beteiligen. "Der schwere Weg zum Social-Media-Star" (Reportage, 25 Minuten)

Sogenannte Influencer sind das neue Ding, um Produkte zu vermarkten. Als Instagram-Star bekommt man für ein einzelnes Werbefoto schon mal Zehntausende Euro. Wie mühsam das glamouröse Leben ist, zeigt dieser Selbstversuch einer Reporterin der "Wirtschaftswoche".

Ich wünsche Ihnen noch eine erkenntnisreiche Woche,

Stefan Schultz

P.S.: Der nächste Startmenü-Newsletter kommt wegen Pfingsten erst kommenden Dienstag.