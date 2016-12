WhatsApp-Feiertagsgrüße von Eltern Weniger schämen, mehr zurückschicken

Diesen Winter ist es so weit: Meine Mutter bekommt WhatsApp. Im Grunde ist das nichts Besonderes. Allein in Deutschland hat die Chat-App mehr als 30 Millionen Nutzer, anders als etwa Snapchat auch viele ältere. Wer hierzulande ein Smartphone hat, hat tendenziell auch WhatsApp. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man in den nächsten Tagen auch seine Weihnachts- und Silvestergrüße darüber verschickt.

Es gibt Familiengruppen, in denen die ganze Sippe Babyfotos bestaunt, digitale Quatschecken, die "Was macht ihr gerade?"-Forenthemen abgelöst haben, und sogar Business-Gruppen, in denen Berufliches mit Emojis besprochen wird.

Doch in meiner Altersgruppe, bei den Leuten um die 30, trifft man oft auch Menschen, die Dienste wie WhatsApp am liebsten nur für sich hätten, so, wie es vielleicht vor einigen Jahren einmal war. Früher habe man noch nicht so viel Quatsch geschickt bekommen, heißt es dann zum Beispiel.

Keine sprechenden Schlümpfe oder Katzen von Tanten und Onkeln. Keine Witzbilder vom entfernten, aber jetzt Smartphone-begeisterten Verwandten, die schon zur Jahrtausendwende oll wirkten. Keine WhatsApp-Kettenbriefe von Mutter oder Vater, bei denen man abwägen muss, ob man sie angeblich übersieht, offen ignoriert oder aus Höflichkeit mit einem Zwinker-Smiley quittiert. Mancher wirkt, als würde er sich für das, was er aus dem Verwandtenkreis per WhatsApp bekommt, schämen.

Von außen betrachtet ganz süß

Bislang, als nur ganz selten Betroffener, finde ich die meisten Anekdoten aus dem Freundes- und Bekanntenkreis lustig, manche sogar süß. Wenn etwa die Mutter eines Kumpels diesem aufträgt "Schick mir doch mal eine App!", mit App aber eine WhatsApp-Nachricht meint, mag das für ihn oder mich schräg klingen. Bedenkt man aber, dass etwa eine Twitter-Nachricht Tweet heißt, ist es gar nicht so abwegig.

Die Kollegen von Bento haben schon Anfang des Jahres Eindrücke gesammelt, wie es für junge Leute ist, wenn ihre Eltern plötzlich in ihren Netz- und App-Welten unterwegs sind. "Ganz generell: Deine Eltern brauchen gefühlte fünf Stunden, um eine WhatsApp-Nachricht überhaupt erst einmal abzusenden", heißt es dort zum Beispiel. Nicht verkehrt, denke ich mir: Neueinsteiger geben sich zumindest noch Mühe bei der Konzeption ihrer Nachrichten - auch wenn sie, wie es auch Profis noch passiert, hin und wieder an der Autokorrektur scheitern.

In Sachen Emoji-Auswahl und -Einsatz ist mancher Späteinsteiger längst besser als ich. Bis vor Kurzem wusste ich nicht einmal, dass es auch ein Kirchen-, ein Glocken- und ein Couch-plus-Lampe-Emoji gibt, mit denen sich das eigene Feiertagsprogramm recht detailliert in Bildsprache übersetzen lässt.

Smartphone-Party im Zug

Wie den Bento-Kollegen fällt mir auf, dass mittlerweile seltener die Digitaltechnik Generationen trennt, sondern die Art, wie sie genutzt wird. Vor einigen Monaten etwa fuhr ich Zug, während neben mir eine Gruppe deutlich älterer Frauen und Männer saß, die ihre Smartphones rumreichten, auf denen WhatsApp-Bilder und -Videos zu sehen waren, Letztere samt nerviger Tonkulisse aus dem Handy-Lautsprecher.

"Das müsst ihr sehen", sagten die Leute im Wechsel, dieser und jener habe ihnen das geschickt, als sei allein das ein Qualitätskriterium. Dabei lachte sich die Gruppe schlapp über Fail- und Unfallvideos, wie sie in den Neunzigerjahren bei "Pleiten, Pech und Pannen" liefen. Anders als Jugendliche quetschen sich die Leute nicht alle vor einen Screen, sondern schauten sich die Videos in aller Seelenruhe nacheinander und offenbar immer bis zum Ende an.

Das nervte. Zugleich war es aber beeindruckend, wie jeder immer wieder etwas zu zeigen hatte und dass anscheinend niemand die Videos der anderen schon gesehen hatte oder unspektakulär fand. Diese Begeisterung, für so etwas Gewöhnliches!

Lesebrille auf, Film ab

Was er aufs Handy geschickt bekommt, scheint mancher Smartphone-Neuling schon deshalb spannend zu finden, weil er es aufs Smartphone geschickt bekommen hat. Und wenn man für einen Clip vom Kumpel oder Arbeitskollegen gar die Lesebrille aufsetzt, lässt man sich den Spaß erst recht nicht verderben - und schickt das Video am besten gleich weiter, so wie früher lustige Rundmails im Büroalltag.

Eigentlich kann ich die Leute für ihre Freude über Uralt-Viralvideos und pixelige Witzbildchen nur beneiden: Sie haben das ganze Internet noch vor sich. Und wenn sie diese Einstiegsdrogen schon abfeiern: Wie gut werden sie erst das richtig Gute finden?

Für uns junge - oder in Wahrheit auch nur jüngere - Leute ergibt sich auf jeden Fall eine Chance, wenn uns Eltern oder Verwandte mal peinliche Bilder oder Kettenbriefe schicken: Wir, mit Jahren Vorsprung im Netz, können Besseres zurückschicken. Es gibt doch kaum Schöneres, als jemandem etwas faszinierendes oder lustiges Neues zu zeigen - so wie man uns als Kindern erklärt hat, wie die analoge Welt funktioniert.

Und das hier sind Gifs

Jetzt an den Feiertagen bleibt vielleicht sogar Zeit, Smartphone- oder WhatsApp-Anfänger schlagartig cooler zu machen: Ich könnte meiner Mutter zum Beispiel direkt miterklären, wie man per WhatsApp Gifs verschickt (zum Beispiel per Giphy), animierte Grafiken, die eindeutig hipper sind als Weihnachtsgrüße sprechender Katzen.

Und bei aller Fremdscham, die bei vorgefertigten Weihnachts- und Silvester-Grüßen von Verwandten droht, sollte man nie vergessen, dass auch man selbst online nicht immer up-to-date war (oder wie man anfangs von Snapchat überfordert war).

Ich erinnere mich, wie ich, vielleicht 2000, bei dem Online-Gewinnspiel einer Spielezeitschrift hoffnungsfroh per E-Mail eine Antwort einschickte und von einer Redakteurin nur ein knappes "Nope" zurückbekam.

Danach habe ich stundenlang versucht herauszufinden, was dieser Hinweis bedeutet. Irgendwann realisierte ich dann, das "Nope" wirklich nur "Nein" bedeutet - bis heute bin ich heilfroh, dass ich nicht noch mal per E-Mail nachgefragt habe. Was wäre das peinlich gewesen.