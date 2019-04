Neues Einladungssystem Endlich nicht mehr ungefragt in WhatsApp-Gruppenchats landen

WhatsApp erweitert seine Chat-App um eine neue Datenschutz-Option: Künftig sollen Nutzer per Voreinstellung verhindern können, dass sie mittels ihrer Telefonnummer - und im schlimmsten Fall gegen ihren Willen - in Gruppenchats aufgenommen werden. WhatsApp selbst spricht in der Ankündigung der Funktion von einem "neuen Einladungssystem", mit dem sich bestimmen lasse, "wer dich Gruppen hinzufügen kann".

Die neue Option soll sich im Menü über Einstellungen/Account/Datenschutz/Gruppen ansteuern lassen. Beim Menüpunkt Gruppen soll man sich künftig zwischen "Niemand", "Meine Kontakte" und "Jeder" entscheiden können.

"Bei der Einstellung 'Niemand' musst du bei jeder Gruppeneinladung dem Beitritt zustimmen", erklärt WhatsApp dazu: "'Meine Kontakte' bewirkt, dass dich nur Benutzer, die sich in deinem Adressbuch befinden, Gruppen hinzufügen können."

Kann ein Nutzer einen anderen nicht mehr wie bisher ungefragt einer WhatsApp-Gruppe hinzufügen, kann er ihm über den persönlichen Chat eine private Einladung für die Gruppenmitgliedschaft senden, heißt es weiter: Diese könne bei Interesse binnen 72 Stunden angenommen werde. Danach sei sie abgelaufen.

WhatsApp zufolge wird die neue Funktion ab sofort und über die kommenden Wochen hinweg im Zuge eines App-Updates ausgerollt. Das bedeutet, dass sie nicht sofort auf allen Geräten verfügbar ist.