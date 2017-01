Verschlüsselte Nachrichten WhatsApp widerspricht Bericht über Hintertür für Behörden

In der Verschlüsselungssoftware von Facebooks Messenger WhatsApp steckt laut einem Bericht des "Guardian" eine Hintertür. Durch diese Softwarelücke könnten Facebook oder Regierungsstellen verschlüsselte Nachrichten abfangen und entschlüsseln, heißt es. WhatsApp widerspricht dieser Darstellung.

Seit der Einführung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei seiner Messaging-App WhatsApp gilt das Programm als sicherer Kommunikationsweg. WhatsApp wirbt damit, dass niemand die verschlüsselten Nachrichten einsehen könne, auch das Unternehmen selbst nicht.

Der kalifornische Sicherheitsforscher Tobias Boelter hatte das Unternehmen laut "Guardian" allerdings bereits im April 2016 auf eine Schwachstelle in der Umsetzung der Verschlüsselungssoftware aufmerksam gemacht. Auch auf dem Hackerkongress 33C3 in Hamburg Ende Dezember präsentierte Boelter seine Ergebnisse.

Neuverschlüsselung nicht zugestellter Nachrichten

Grundlage für die WhatsApp-Verschlüsslung ist eine Software der Firma Open Whisper Systems. Sie arbeitet mit einem Schlüsselsystem, das den sicheren Nachrichtenaustausch zwischen Sender und Empfänger organisieren soll. Das Problem laut Boelter: WhatsApp könne die Schlüssel unter bestimmten Umständen austauschen, ohne dass Nutzer dies merkten - und damit Unterhaltungen abfangen.

Der WhatsApp-Messenger ermöglicht es dem Bericht zufolge, für nicht zugestellte Nachrichten ohne Wissen von Sender und Empfänger neue Schlüssel zu generieren. Nutzer bekommen davon in den Standardeinstellungen der App nichts mit.

Der WhatsApp-Server könne nach einer solchen Neuverschlüsselung auch den gesamten Nachrichtenaustausch anfordern. Dann wären nicht nur einzelne Nachrichten zugänglich, sondern ganze Unterhaltungen, beispielsweise für Strafverfolgungsbehörden, heißt es weiter.

WhatsApp weist "Guardian"-Darstellung zurück

Der Messenger-Dienst hat inzwischen dem Vorwurf widersprochen: "WhatsApp stellt Regierungen keine Hintertür in ihre Systeme zur Verfügung und würde derartige Anfragen ablehnen", heißt es in einer Erklärung.

Es handele sich dabei um eine notwendige technische Lösung, damit Nutzer zum Beispiel beim Wechsel von Geräten oder Telefonnummern weiterhin miteinander kommunizieren könnten. WhatsApp biete zudem Benachrichtigungen an, um Nutzer auf potenzielle Sicherheitsrisiken hinzuweisen.

Am häufigsten geschehe die Neuverschlüsselung, wenn Nutzer ihr Telefon wechseln oder die App erneut installieren würden, teilte WhatsApp weiter mit. "In diesem Fall wollen wir sichergehen, dass die Nachrichten auch zugestellt werden und nicht verloren gehen", heißt es weiter. WhatsApp habe zudem seine Verschlüsselungsmechanismen offengelegt und würde auch Behördenanfragen in einem Report veröffentlichen.

Die Open-Whisper-Software, die Grundlage für die WhatsApp-Verschlüsselung ist und auch in dem Messenger Signal eingesetzt wird, sei von der Sicherheitslücke nicht betroffen, hieß es im "Guardian" . Nicht gesendete Nachrichten würden dort nicht automatisch erneut zugestellt.