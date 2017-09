Messenger-Dienst WhatsApp will von Firmen Gebühren verlangen

Nachrichten zeitversetzt senden

Wenn man eine Grußbotschaft an Kollegen in die USA schickt oder seinen Eltern ein Foto von der Chinareise sendet, sollte man genau auf die Uhr schauen. Denn aufgrund der Zeitverschiebung kommt die Nachricht schon mal an, wenn der Empfänger noch schläft. Ein Leser fordert daher die Option, Botschaften zeitversetzt senden zu können: "Gerade für die Kommunikation in andere Zeitzonen wäre es hilfreich, damit Nachrichten erst am nächsten Morgen und nicht mitten in der Nacht ankommen." (via E-Mail)