Wikipedia-Schreibwettbewerb Stachelschweine, ein Onkel im Morgenrock und ein Ex-Präsident

Gewinnertext #2: Alexander Cartellieri von Autor Armin P.

Der Gelehrte Alexander Cartellieri lebte in bewegten Zeiten des Übergangs zwischen Kaiserreich, Weimarer Republik und Nationalsozialismus. Der über ihn verfasste Wikipedia-Artikel ist laut der Wettbewerbs-Jury "gut gewichtet und umfassend beschrieben" und sei damit "eine sehr lohnende Lektüre in der Wikipedia." Cartellieri baute unter anderem eine 18.000 Bände umfassende Privatbibliothek in Jena auf - obiges Bild ist aber ein Symbolbild aus einem modernen Buchladen.