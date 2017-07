AGB-Klausel von WLAN-Anbieter Zehntausende verpflichten sich zum Kloputzen

DPA

Bei WhatsApp wird Englisch gesprochen: Die AGB beziehungsweise "Terms of Service", wie sie hier heißen, sind in deutscher Sprache gar nicht verfügbar; ob das zulässig ist, klären gerade deutsche Gerichte. Vielleicht liegt es ja an der Sprachbarriere, dass sich in Deutschland noch nicht herumgesprochen hat, dass man mindestens 16 Jahre alt sein muss, um WhatsApp zu nutzen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass kaum jemand die vielen Textblöcke lesen mag - egal, in welcher Sprache. Dabei lohnt sich die Mühe für Nutzer. Darin stehen nützliche Dinge wie: "A good rule of thumb is if you don’t want the whole world to know something or see something, don’t submit it as a Status Submission to the Service." Zu deutsch: Wer etwas nicht "der ganzen Welt" sagen oder zeigen will, sollte er es auch nicht in seine Statusmeldungen schreiben.