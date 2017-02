Funknetzwerke Sechs Tipps für besseres WLAN

Egal ob Smartphone, Spielekonsole, Tablet oder Fernseher: Fast alle modernen Multimediageräte verbinden sich per WLAN mit dem Internetanschluss. Leider klappt der Empfang nicht immer so gut, wie man es sich wünscht. Fremde Netzwerke funken dazwischen, dicke Wände blockieren die Funkwellen und das Zimmer am Ende des Flurs ist womöglich schon außerhalb der Router-Reichweite.

Wer verhindern will, dass der WLAN-Empfang am Arbeitsplatz und in der Wohnung ständig abbricht, sollte sich gut überlegen, wo er den Router aufstellt. Schließlich kann das auch teuer werden. Denn wenn die Verbindung zum WLAN abbricht, loggt sich das Smartphone ins Mobilfunknetz ein und verbraucht das Datenvolumen des Mobilfunkvertrags.

Wer in seiner Wohnung ein ordentliches WLAN einrichten möchte, sollte außerdem die Strahlung nicht außer Acht lassen. Es gibt zwar keine Studien, die eine gesundheitliche Belastung bestätigen. Dennoch ist ein wenig Vorsicht geboten. "Die Bewohner sollen ja nicht permanent starken elektromagnetischen Strahlen ausgesetzt sein", sagt Werner Wiesbeck, Professor am Karlsruher Institut für Technologie.

Wir haben mit dem Experten für Hochfrequenztechnik und Elektronik darüber gesprochen, wo man seinen Router am besten in der Wohnung platziert - und geben in der folgenden Fotostrecke grundlegende Tipps für optimale Leistung und Sicherheit und erklären, wie man die Strahlenbelastung reduzieren kann.