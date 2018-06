Fußball-WM in Russland Was Apple, Google, Facebook und Co. den Fans bieten

Wann spielt die deutsche Mannschaft? Wie heißt der beliebteste Spieler? Und wo steht Spanien gerade in der Gruppe? Wer vor dem nächsten Treffen mit Freunden beim Public Viewing schnelle Informationen braucht, greift am besten zum Smartphone. Denn dort schalten viele Apps und Anbieter in den kommenden Wochen in den Fußball-Modus. Auch SPIEGEL ONLINE berichtet ausführlich über das Sportereignis.

Während der WM in Russland spendieren fast alle großen Internetkonzerne ihren Angeboten einen Fußball-Anstrich, aktualisieren Apps und überarbeiten die Browser-Ansichten. Mit Spezialseiten, Statistiken und bunten Stickern versuchen Unternehmen wie Amazon, Apple, Facebook, Google und Twitter auf der WM-Welle mitzureiten.

Während einige Anbieter gute Übersichten zum aktuellen Stand des Turniers bieten, sehen die WM-Gimmicks anderer Unternehmen eher lieblos aus.

In der Fotostrecke zeigen wir, wie Amazon, Apple und Co. die WM in Russland aufgreifen und wie die Nutzer von den zusätzlichen Fußball-Angeboten profitieren.