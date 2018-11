Das Online-Portal Yelp muss Schadensersatz an drei Fitnessstudios aus dem Münchner Umland zahlen. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) München entschieden, das sich mit einer Klage der Betreiberin beschäftigt hat. Der Streitpunkt war eine aus ihrer Sicht zu schlechte Gesamtbewertung der Studios.

Die Betreiberin, die ehemalige Bodybuilding-Weltmeisterin Renate Holland, soll nun knapp 800 Euro pro Fitnesscenter bekommen - plus Zinsen. Yelp muss außerdem die Prozesskosten übernehmen und künftig in Deutschland alle Bewertungen in die Gesamtwertung einschließen - nicht nur diejenigen, die als "empfohlen" deklariert werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil Revision zugelassen wurde.

Die Betreiberin der Studios hatte auf Unterlassung geklagt. Ihre Einrichtungen waren auf dem Portal jeweils zu einer Gesamtbewertung mit zwei oder drei von fünf möglichen Sternen gekommen. In die Gesamtbeurteilung flossen jedoch nur Bewertungen ein, die von einer Empfehlungssoftware nach verschiedenen Kriterien ausgewählt wurden - und genau diese Bewertungen verschlechterten das Ergebnis deutlich.

"David gegen Goliath"

Eine Vielzahl der Nutzer hatte fünf Sterne abgegeben, jedoch in Form von Bewertungen, die nicht das Prädikat "empfohlen" erhielten, weil die Verfasser nicht auf der Plattform vernetzt waren und nur diesen einen Beitrag verfasst hatten.

"Die schaden kleinen Unternehmen. Wer geht denn da noch hin, wenn man schlechte Bewertungen hat?", sagte Renate Holland nach der Urteilsverkündung. "Dass wir gewonnen haben, freut mich gerade für diese kleinen Firmen. Das ist wie David gegen Goliath", sagte die 66-Jährige zu der Entscheidung des Gerichts. Yelp hat auf eine SPIEGEL-Anfrage zum Urteil bisher nicht geantwortet.

Yelp wurde 2004 in San Francisco gegründet. Auf der Bewertungsplattform wurden nach Aussage des Unternehmens seitdem mehr als 170 Millionen Beiträge geschrieben.