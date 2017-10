Fünf Kanal-Tipps Schlauer werden mit YouTube

4) The Great War



Geschichtsunterricht einmal anders: Bei "The Great War" veröffentlicht jeden Donnerstag ein neues Video. In der YouTube-Serie wird die Geschichte des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 quasi in Echtzeit nacherzählt wird. Vier Staffeln sind bereits abgedreht. Die aktuelle Folge handelt von den Ereignissen in der dritten Oktoberwoche 1917.



Ergänzend zur Hauptserie liefert das durch Patreon-Spenden finanzierte Projekt Hintergrundinformationen über Ereignisse, die sich am Rande des Krieges abspielten, zum Beispiel in anderen Teilen der Welt. Produziert wird die englischsprachige Sendung übrigens in Berlin. Mit mehr als 700.000 Abonnenten ist der Kanal ziemlich erfolgreich.