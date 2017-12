Absurde YouTube-Formate Flachwitze und Fummelspiele

Type of Rappers



Wie würden wohl die Zeilen eines Rappers lauten, der MC Anglizismus heißt? Vielleicht so: "Wenn ich was zum Fooden neede, toast' ich mir ein Sandwich." In "Types of Rappers"-Videos denken sich YouTuber markante Rollen und Charaktere aus und zeigen, mit welchen Zeilen und welchem Stil diese Stereotypen wohl rappen würden. Ähnlich funktionieren die "Epic Rap Battles of History", in denen historischen Figuren wie Mozart oder Einstein gerappte Zeilen in den Mund gelegt werden.



Beispiel: Julien Bam verkörpert unter anderem einen Rapper, der niemals lügt. 5,6 Millionen Aufrufe.