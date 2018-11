YouTube-Videos spielen im Alltag vieler Menschen eine Rolle, die Clips der weltweit größten Videoplattform sind überall präsent. Das hat das amerikanische Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center festgestellt, das für eine Studie zum Thema 4594 Personen aus den USA befragt hat. Die Untersuchung legt nahe, dass auch junge Kinder YouTube-Videos konsumieren.

Von den Befragten, die Kinder im Alter von bis zu elf Jahren hatten, gaben 81 Prozent an, dass sie diese YouTube-Videos ansehen lassen. 34 Prozent davon sagten, dass sie dies "regelmäßig" tun, 47 Prozent antworten mit "gelegentlich".

61 Prozent der befragten Personen, die ihren Kindern den YouTube-Konsum erlauben, gaben darüber hinaus an, dass ihr Nachwuchs für die Altersgruppe ungeeignete Inhalte gesehen habe.

Die Ergebnisse dürften die Google-Tochter interessieren: Der in den USA geltende "Children's Online Privacy Protection Act" von 1998 verbietet es Unternehmen, Informationen von Minderjährigen unter 13 Jahren ohne Zustimmung der Eltern zu sammeln. Das Mindestalter für die Eröffnung eines eigenen Kontos liegt bei YouTube aus diesem Grund bei 13 Jahren.

Wurde die Kids-App genutzt? Das bleibt unklar.

In der Pew-Studie wurde nicht erhoben, unter welchen Bedingungen die befragten Eltern ihre Kinder YouTube-Inhalte schauen lassen: So ist beispielsweise unklar, ob die Eltern beim Videokonsum stets dabei sind und ob dabei jeweils ein regulärer YouTube-Account genutzt wird oder die App YouTube Kids.

Im vergangenen Jahr gestartet, vereint die Kids-App YouTube zufolge eine große Sammlung altersgerechter Inhalte, außerdem gibt sie den Eltern mehr Kontrolle darüber, was aufgerufen werden kann und was nicht. So lässt sich beispielsweise die Suchfunktion ausschalten. Die App stand aber auch schon in der Kritik: Einerseits wegen nicht klar von Inhalten getrennter Werbung und andererseits - wie das normale YouTube - wegen ungeeigneter Clips.

Die Pew-Studie hat sich im Zeitraum von sechs Wochen wissenschaftlich auch dem Algorithmus genähert: Mit einem eigenen System haben die Forscher ausgewertet, welche anderen Videos YouTube-Nutzern besonders häufig im Anschluss an einen populären Clip von der Plattform angezeigt werden. Von den 50 insgesamt am häufigsten empfohlenen Videos richteten sich elf an die Zielgruppe von Kindern.