Google-Tochter YouTube startet neuen Musikdienst

Google startet einen neuen Anlauf im Musik-Streaming, diesmal unter der Marke der Videoplattform YouTube. Der neue Dienst YouTube Music wird Zugang zu Liedern und Musikvideos bieten. Neben einer werbefinanzierten Gratisversion gibt es eine Premium-Bezahlvariante ohne Anzeigen, die auch Downloads erlaubt. Googles bisherigen Streaming-Dienst Play Music gibt es weiter, seine Abo-Kunden bekommen automatisch auch die Premium-Version von YouTube Music.

YouTube Music soll am 22. Mai zunächst in den USA, Australien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea starten. Deutschland und andere europäische Länder folgen "bald", heißt es in einem Blogeintrag. Die Abo-Variante YouTube Music Premium kostet ähnlich wie bei anderen Diensten 9,99 Dollar. Für zwei Dollar mehr bekommt man unter dem Namen YouTube Premium zusätzlich werbefreien Zugriff auf alle Videos der Plattform sowie zu den Exklusiv-Produktionen, ähnlich wie es bisher bei YouTube Red der Fall war. Außerdem soll es neue Funktionen wie personalisierte Playlists geben, die auf der eigenen YouTube-Nutzung basieren.

YouTube hat mehr als eine Milliarde Nutzer, von denen viele auch Musikvideos abrufen. Die Musikbranche will deshalb schon seit Jahren mehr Geld von der Google-Plattform. YouTube allerdings verweist auf die Beteiligung an den Werbeeinnahmen.

Der aktuelle Streaming-Marktführer Spotify hat 75 Millionen Abo-Kunden und insgesamt 170 Millionen monatlich aktive Nutzer. Die Nummer zwei ist Apple Music mit über 40 Millionen zahlenden Abonnenten. Apple verzichtet auf eine Gratisversion seines Dienstes.