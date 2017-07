YouTube-Charts "Gangnam Style" ist nicht mehr das erfolgreichste Internetvideo

YouTube hat nach mehr als viereinhalb Jahren ein neues meistgesehenes Video. Der Clip zum Song "See You Again" von Wiz Khalifa und Charlie Puth stieß den Dauerbrenner "Gangnam Style" des koreanischen Rappers Psy vom Thron.

"See You Again" wies im Vergleich zum einstigen Überraschungshit "Gangnam Style" bis zum Dienstagnachmittag etwa 1,5 Millionen Abrufe mehr auf als die bisherige Nummer eins. Beide Songs sind bislang jeweils fast 2,9 Milliarden Mal angeklickt worden.

For the record, I joined @YouTube in 2007 hoping to make a video that would reach 10,000 views. Just heard about See You Again...wow. — Charlie Puth (@charlieputh) 11. Juli 2017

"See You Again" ist allerdings erst im April 2015 auf der Videoplattform veröffentlicht worden. Mit Charlie Puth ist an dem Lied ein Künstler beteiligt, dessen Karriere 2009 mit den Hochladen von YouTube-Clips begann. "See You Again" ist ein Tribut-Song für den "The Fast and the Furious"-Star Paul Walker, der 2013 bei einem Autounfall ums Leben kam.

"Gangnam Style" wurde im Dezember 2012 zum ersten YouTube-Video, das die Marke von einer Milliarde Abrufen knackte und hatte einen Monat zuvor Justin Biebers "Baby" als bis dato meistgesehenes Video abgelöst. Der Erfolg all dieser Clips ist auch damit zu erklären, dass Online-Musikvideos - im Gegensatz zu manch anderem Videoformat - gern mehrfach von Nutzern auf der ganzen Welt angeschaut werden.