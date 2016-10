Rechte für Musikvideos YouTube und Gema einigen sich nach jahrelangem Streit

Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar: Diese Botschaft bekommen YouTube-Nutzer immer wieder zu sehen, wenn sie sich Musikvideos auf dem Videoportal anschauen wollen. Damit soll es in Zukunft vorbei sein. YouTube und die Rechteverwertungsgesellschaft Gema haben sich nach langem Streit auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Beide Seiten bestätigten die Einigung am Dienstagmorgen. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den Deal berichtet.

Die Google-Tochter zahlt nun eine Abgabe an die Gema - und YouTube-Nutzer sollen ab sofort Zugang zu Musikclips haben, die vorher nicht verfügbar waren. Über die Höhe des Beitrags, die künftig per Video fällig wird, schweigen beide Seiten.

Über die Bezahlung der Rechteinhaber beim Abruf von Musikvideos über das Internet und andere rechtliche Modalitäten hatten sich YouTube und Gema jahrelang gestritten, teils auch vor Gericht. Seit 2009 gab es keine gültige Lizenzvereinbarung mehr. Viele Inhalte waren daher für deutsche Nutzer auf YouTube nicht verfügbar; gekennzeichnet wurde dies mit roten Sperrgrafiken.

Im Kern dreht sich der schon seit Jahren währende Streit um die Frage, ob YouTube ein Musikdienst ist und damit in der generellen Verantwortung für die dort eingestellten Inhalte steht oder nur eine Plattform für die Verbreitung von Inhalten seiner Nutzer bietet. Im Januar unterlag die Gema mit einer Schadensersatzklage gegen YouTube vor dem Oberlandesgericht München - sie hatte 0,375 Cent für jeden Abruf bestimmter Musikvideos gefordert.

Dank des Vertrags würden die Künstler, die Mitglied der Gema sind, nun auch für das Abspielen der Videos auf YouTube bezahlt, hieß es in einer Gema-Mitteilung. YouTube spricht von einer "bahnbrechenden Vereinbarung". Im Gegenzug werde die Gema YouTubes Bezahlangebot "YouTube Red" bei seiner Einführung in Deutschland "unterstützen", hieß es.