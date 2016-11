Nach Einigung mit Gema Diese zehn YouTube-Hits gibt's jetzt auch für deutsche Nutzer

Diese Videos sind in Deutschland jetzt verfügbar: YouTube hat sich nach einem jahrelangen Streit mit der Verwertungsgesellschaft Gema auf eine Lösung verständigt. Viele Musikvideos waren wegen der Auseinandersetzung für deutsche YouTube-Nutzer bislang gesperrt. Nun zahlt YouTube eine Abgabe an die Gema - und deutsche Nutzer können sich über einige neue Clips von internationalen Stars und deutschen Lieblingen auf der Plattform freuen. Wir haben zehn sehenswerte Beispiele gesammelt:

1. Nirvana: "Smells like teen Spirit"

2. Deichkind: "Leider geil"

3. Lady Gaga: "Telephone"

4. Michael Jackson: "Thriller"

5. Rihanna: "Bitch Better Have my Money"

6. Psy: "Gangnam Style"

7. Guns'n'Roses: "November Rain"

8. Shakira: "Waka Waka"

9. Marteria feat. Yasha: "Verstrahlt"

Und ein bisschen Internethumor zum Schluss - mit diesem 63 Millionen Mal geklickten Video zur Musik von Daft Punk:

10. Daft Hands: "Harder, better, faster, stronger"



Haben auch Sie einen Video-Tipp für uns? Schreiben Sie uns in den Kommentaren!