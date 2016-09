12-Jähriger unternimmt Auto-Spritztour 200 Kilometer zu Oma und Opa

Ein Zwölfjähriger hat mit dem Auto seiner Eltern einen Ausflug unternommen - von Sachsen nach Bayern. Insgesamt 200 Kilometer legte der Junge mit seinem 13-jährigen Freund zurück - zum Teil sogar auf der Autobahn.

Die Geschichte erinnert ein wenig an Wolfgang Herrndorfs Roman "Tschick", in dem zwei Freunde mit einem gestohlenen Wagen zu den Großeltern fahren. Allerdings sind die beiden Abenteurer im Buch zwei Jahre älter. Immerhin.

Am Ende kamen die beiden echten Jungs wohlbehalten bei den Großeltern an.

Und die Eltern? Waren krank vor Sorge. Am Donnerstagabend hatten sie ihren Sohn in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) als vermisst gemeldet. Die Polizei schaltete die Kollegen in Oberfranken ein. Nachdem die beiden bei Oma und Opa angekommen waren, verbrachten sie nach Rücksprache mit Mutter und Vater die Nacht bei den Großeltern.