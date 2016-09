Unfall auf der A1 Geisterfahrer rammt Familie und stirbt

Ein Geisterfahrer hat das Auto einer Familie auf der Autobahn 1 bei Euskirchen frontal gerammt. Der 32-jährige Falschfahrer starb. Vater, Mutter und Kind im gerammten Fahrzeug erlitten schwere Verletzungen.

Mehrere Autofahrer informierten die Polizei über den Geisterfahrer - doch noch bevor die Einsatzkräfte ihn stoppen konnten, kam es zu dem Zusammenstoß, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Der Geisterfahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 31-jährige Vater am Steuer des entgegenkommenden Fahrzeugs sei eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Seine 29-jährige Frau und das fünfjährige Kind kamen ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus - sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr.

Wenig später seien noch zwei weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle gefahren, darunter eine Stretchlimousine. Dabei wurden laut Polizei drei Menschen leicht verletzt. Warum der Unfallverursacher auf der falschen Fahrbahn fuhr, ist ungeklärt.