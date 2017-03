Tödlicher Unfall Mann läuft über A2 und wird von Auto überfahren

Ein Fußgänger ist beim Überqueren der A2 nahe Braunschweig von einem Auto überfahren worden und gestorben. Warum der Mann über die Autobahn lief, sei bislang unklar, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit.

Der 32-Jährige hatte demnach am Mittwochabend die Autobahn in Höhe einer Rastanlage überquert. Auf dem Rückweg sei er frontal von einem Auto erfasst und mehr als hundert Meter durch die Luft geschleudert worden. Der Mann war sofort tot.

Der 49 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens wurde durch Glassplitter im Gesicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die A2 wurde in Richtung Berlin zeitweise komplett gesperrt, es kam zu einem Rückstau von bis zu zehn Kilometern.

Bereits am Montagabend war auf der A2 bei Bielefeld ein Fußgänger beim Überqueren der Autobahn tödlich verunglückt. Der 31-Jährige gehörte einer Reisegruppe an, die an einer Raststätte Halt gemacht hatte, wie die Polizei mitteilte. Er löste sich aus der Gruppe, lief über die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst.

Der Mann starb noch am Unfallort. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort erhielt er Betreuung durch einen Seelsorger.