Porta Westfalica Junge Frau stirbt nach Streit auf Autobahn

Eine 22-jährige Frau ist auf der A2 nahe Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen tödlich verletzt worden. Laut Polizei war es in dem Auto, in dem die Frau saß, zu einem heftigen Streit gekommen. Der Fahrer habe den Wagen mit Berliner Kennzeichen auf dem Seitenstreifen angehalten.

Laut Polizei stieg die 22-Jährige aus und betrat die Fahrbahn. Ein Lkw erfasste sie und schleuderte sie zu Boden, wo sie von einem anderen Fahrzeug überrollt wurde. Ersthelfer und Polizisten versuchten sie zu reanimieren, doch die schwerverletzte junge Frau starb noch an der Unfallstelle.