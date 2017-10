A20 in Mecklenburg-Vorpommern Ostsee-Autobahn sackt ab

Trotz der abgesackten Straßendecke der A20 bei Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern kann die Autobahn in die andere Fahrtrichtung geöffnet bleiben. Aktuell ist in Richtung Rostock und Stettin noch eine Spur befahrbar.

Ein Teil der Ostsee-Autobahn musste unerwartet gesperrt werden, weil die auf Moor gebaute Fahrbahn nach und nach abgesackt war. Auf einer Länge von rund hundert Metern brach die Fahrbahndecke. Unter den Abrisskanten geht es teils mehrere Metern in die Tiefe.

Dennoch sehe der Gutachter keine akute Gefährdung des Verkehrs auf der verbleibenden Fahrspur, teilte das Landesverkehrsministerium in Schwerin mit. Vermesser des zuständigen Landesamtes kontrollieren demnach zweimal täglich mit Höhenmessungen die Fahrbahnoberfläche.

++Achtung++

BAB 20 mit FR HRO wie bekannt voll gesperrt. Ausweichen auf Gegenfahrbahn ist auch nicht mehr möglich. Umleitung L19 nutzen‼️ pic.twitter.com/PMvPYWiWxx — Polizei Stralsund (@Polizei_HST) 9. Oktober 2017

Betroffen ist laut Landesamt ein Abschnitt der erst 2005 fertiggestellten Autobahn. Sie war ein wichtiges Verkehrsprojekt zur Deutsche Einheit und führt von Lübeck Richtung Stettin. Die Reparatur der Straße soll mindestens zwei Jahre dauern. "Wir wollen keine Gefährdung zulassen", hatte Ronald Norrmann vom Landesamt bereits vor ein paar Tagen gesagt.

Das Absinken sei bereits im Frühjahr bemerkt worden, aber nicht in dem Ausmaß. "Zuletzt sackte die Straße bei laufendem Verkehr um zwei Zentimeter täglich, vorher war es ein halber Zentimeter", sagte Norrmann. Als Ursache wird vermutet, dass tragende Betonpfähle in der bis zu 20 Meter starken Torfschicht gebrochen sein könnten. Die Kosten einer Reparatur dürften mehrere Millionen Euro ausmachen.

Die Gemeinden an der Umleitungsstrecke leiden unter dem Verkehr. Anke Haß vom Amt Recknitz-Trebeltal in Bad Sülze berichtete von einer gefühlten Verfünffachung des Verkehrsaufkommens in den Ortschaften an der Umleitungsstrecke.