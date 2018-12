In Hessen ist in der Nacht ein mit 48 Menschen besetzter Reisebus komplett ausgebrannt. Das Unglück ereignete sich auf der Autobahn 3 bei Idstein. Die Fahrgäste und der Busfahrer hätten sich rechtzeitig aus dem Bus retten können, bevor das Feuer vom Motor auf den Fahrgastraum übergegriffen habe, teilte die Polizei am Morgen mit.

Niemand wurde verletzt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Das Reiseunternehmen schickte Ersatzbusse und holte die Fahrgäste ab. Diese waren von Amsterdam nach Frankfurt am Main unterwegs.

DPA/Wiesbaden112 Löscharbeiten auf der Autobahn

Während der Bergungsarbeiten kam es im Rückstau zu zwei Unfällen, bei denen niemand verletzt wurde.